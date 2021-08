Benátky nečakane zasiahli ZÁPLAVY: Reakcia turistov vás prekvapí, VIDEO

Talianske mesto Benátky postihli v pondelok nečakané záplavy a voda na Námestí svätého Marka siahala do výšky až jedného metra. Informovala o tom agentúra Reuters.

Protipovodňový systém v Benátkach sa aktivuje v prípade, ak predpokladaná výška vodnej hladiny dosiahne minimálne 1,3 metra. Voda však počas záplav takúto výšku nedosiahla.

Vysoká voda (aqua alta) je v tomto meste ležiacom v lagúnach častá počas jesenných a zimných mesiacov. Záplavy v novembri 2019 spôsobili škody vo výške stoviek miliónov eur, pripomína Reuters.

Záplavy, ktoré Benátky postili v noci na pondelok, boli menej ničivé. Ľudia na námestí sa však brodili vo vode, ktorá siahala takmer do výšky kolien, a turisti si pri prechode cez námestie niesli obuv v rukách. Z vody si ťažkú hlavu nerobili. Niektorí ďalej nerušene večerali, tancovali či venčili domácich miláčikov.

Vysokú vodu spôsobuje viacero príčin, napríklad zvyšujúca sa hladina svetového oceánu, vysoký príliv či pokles pôdy. Situáciu zhoršuje i klimatická zmena, vysvetľuje Reuters.

Venice’s iconic St. Mark’s Square was largely underwater last night, after the city’s flood defense system failed to protect the area: https://t.co/3QSDkQSGvb pic.twitter.com/Q4FfBzHbkB

People were seen dancing in flooded St Mark's Square in Venice after the city was hit by out of season high water levels.



