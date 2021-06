Zdroj: Pixabay.com / CC0 1.0 Taliansko neuznáva národné očkovacie preukazy, ani potvrdenia o prekonaní COVID-19 Krajina v tvare čižmy patrí medzi najžiadanejšie dovolenkové destinácie. Preto je dobré vedieť, aké sú podmienky vstupu. 18. jún 2021 Magazín Cestovanie

18. jún 2021 Magazín Cestovanie Taliansko neuznáva národné očkovacie preukazy, ani potvrdenia o prekonaní COVID-19 Krajina v tvare čižmy patrí medzi najžiadanejšie dovolenkové destinácie. Preto je dobré vedieť, aké sú podmienky vstupu.

Taliansko ponúka rozprávkové miesta plné histórie, pamiatky, božské jedlo, more i vinice. Keďže patrí medzi vaše obľúbené, pozreli sme sa na to, či potrebujete test alebo stačí potvrdenie o očkovaní. Možno vás to prekvapí!

Taliansko zatiaľ neuznáva národné očkovacie preukazy, ani potvrdenia o prekonaní COVID-19.

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o tom informovalo na svojej oficiálne webovej stránke. Nezúfajte! Zelený pas vám umožňuje presun medzi regiónmi.

„Dotýka sa osôb, ktoré boli zaočkované (obidve dávky, ale len vakcínou uznanou v EÚ) alebo prekonali a vyliečili sa z COVID-19 (platnosť potvrdenia je 6 mesiacov), resp. osoby, ktoré sa preukážu antigénovým alebo PCR testom nie starším ako 48 hodín. Potvrdenia môžu byť písomné alebo elektronické. Potvrdenie o očkovaní vydá zariadenie, ktoré očkovanie vykonalo, potvrdenie o prekonaní a vyliečení z COVID-19 vydá nemocnica alebo ošetrujúci lekár, potvrdenie o teste vydá zariadenie, kde osoba test absolvovala,“ doplnilo ministerstvo.

Výnimka pre deti

V Taliansku nájdete rekordný počet pamiatok zapísaných na zozname UNESCO. Pri ich spoznávaní sa musíte pri vstupe do krajiny preukázať negatívnym antigénovým (vykonaný výterom) alebo PCR testom nie starším ako 48 hodín od odberu. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR uviedlo na svojej stránke, že výnimku z preukázania testu majú deti do dvoch rokov.

A ešte digitálny elektronický formulár, tzv. digital Passenger Locator Form (dPLF) a môžete ísť na pravú taliansku pizzu. „Dieťa môže byť zaregistrované spolu so sprevádzajúcou dospelou osobou,“ doplnil náš rezort.

Naďalej v núdzovom stave

Väčšina ľudí zamieri do Talianska za slávnymi mestami, ako sú Rím, Florencia alebo Miláno. Skúste pri spoznávaní nezabudnúť na to, že tam naďalej platí núdzový stav. Je predĺžený do 31. júla 2021.

Viac o tom, kedy vás pri nákupoch a v reštaurácii v Taliansku môžu požiadať o ČÍSLO sa dočítate v našom článku TU.

