13. marec 2021 Milan Hanzel Politika Blaha prirovnal vládu k seriálu Beverly Hills 902 10! V hlavných úlohách: Matovič a Sulík Hádky v koalícii ako príbehy zo seriálu pre tínedžerov! Poslancovi Ľubošovi Blahovi (Smer-SD) pripomína úrad vlády niektorú z epizód kultového amerického snímku Beverly Hills 902 10.

Veľkého kritika súčasnej vládnucej garnitúry rozčúlili neustále hádky koaličných lídrov, ktorým Blaha venuje množstvo statusov na sociálnej sieti. Tak sa stalo aj tentoraz na jeho Facebooku.

„Je to neudržateľné, ako funguje vládna koalícia. A to už nehovorí iba ľavicová opozícia, akou sme my. To už vidia aj voliči Richarda Sulíka a voliči Za ľudí,“ nechal sa počuť Blaha.

Dylan a Brenda

„Pánovi predsedovi (Robertovi Ficovi, pozn. red.) to pripomína mexickú telenovelu, ale ja, keď som bol mladší, som vyrastal na seriáli Beverly Hills 902 10. To je to isté, ako Brenda sa háda s Dylanom, lebo Dylan povedal niečo na Steva, tak to máte v priamom prenose na úrade vlády. Matovič a Sulík sa ako dve malé deti hádajú o to, kto čo povedal,“ stojí v príspevku Ľuboša Blahu.

„Keby ste zobrali teraz nejaké dve malé z pieskoviska a zobrali ich na úrad vlády, aby vládli, no tak by to nevyzeralo inak. By sa hádali, aby obetovali celé Slovensko kvôli tomu, aby si pomastili vlastné egá,“ dodal ešte poslanec.

Slová šéfa

Predseda opozičného Smeru-SD Robert Fico považuje zadržanie riaditeľa Slovenskej informačnej služby (SIS) Vladimíra Pčolinského za „politické divadlo“, ktorého cieľom bolo prekryť nečinnosť vlády v boji s pandémiou. Kritizuje aj spôsob zadržania Pčolinského, poškodí to podľa neho bezpečnostné záujmy a suverenitu štátu. Uviedol to na piatkovej tlačovej konferencii.

„Ak je podozrenie z toho, že zobral úplatok, nech odíde z funkcie, ale nie tak, že poškodíme celému Slovensku,“ povedal Fico.

Podotkol, že aj na Pčolinského sa vzťahuje prezumpcia neviny. Poukázal tiež na to, že jeho obvinenie vychádza aj z výpovede kajúcnika. Zároveň však pripomenul, že Pčolinského do funkcie nominoval predseda vlády Igor Matovič (OĽANO) a politicky ho kryje predseda hnutia Sme rodina Boris Kollár.

Fico a telenovela

Vládnu krízu označil predseda opozičnej strany za „nekončiacu telenovelu“. Opätovne vyzval vládny kabinet, aby sa začal venovať štátu a ľuďom, alebo nech skončí. Kritizoval tiež piatkové vyjadrenie predsedu koaličnej SaS Richarda Sulíka, že si chce zobrať čas na rozhodnutie v strane o ďalších krokoch do pondelka (15.3). Upozornil, že kým sa riešia vzťahy v koalícii, zomierajú stovky ľudí.

K avizovanej demisii ministra zdravotníctva Mareka Krajčího (OĽANO) povedal, že výmena ministra nič nezmení. Hovorí, že boj s pandémiou je premiérskou, nie ministerskou agendou.

Beverly Hills 902 10. Už-už to vyzeralo, že Brenda Dylanovi odpustí, ale potom Dylan povedal, že Steve je obetný... Posted by Ľuboš Blaha on Friday, March 12, 2021

