17. júl 2021 MI Zo Slovenska Bojíte sa nákazy v lietadle? Mnoho ľudí podlieha jednému mýtu Cestovať na dovolenku letecky je považované za rizikovejšie ako ísť autom. Určite to tak je, ale aké veľké riziko to vlastne je? Budete prekvapení.

Cestovanie do zahraničia autom je síce z hľadiska koronavírusu najbezpečnejšie, ale zrejme vás čakajú únavné kolóny na hraniciach, kde môžete čakať aj dve – tri hodiny.

Z tohto hľadiska je výhodné lietadlo, ale mnoho ľudí sa bojí, že sa v uzavretom priestore s cudzími ľuďmi ľahšie nakazí. Na aktuálny záujem o leteckú dopravu sme sa spýtali Romana Berkesa, prezidenta Slovenskej asociácie cestovných kancelárií a agentúr.

Nikto sa nenakazil

Neodradil ľudí povinný PCR test pri leteckej doprave klientov od cesty lietadlom?

Nie. Ľudia, ktorí chcú cestovať, si už zvykli na testovanie. Je to skrátka náklad navyše, s ktorým treba počítať. Ľudia však vedia, že je to v ich záujme.

Keď sú všetci spolu uzavretí v lietadle dve – tri hodiny, je dobré vedieť, že sú všetci otestovaní.

Takže ľudia sú uvedomelí?

Myslím, že áno. Bolo to vidieť aj na prípade Chorvátska, ktoré pred časom zrušilo všetky podmienky vstupu do krajiny. Nekontrolovali testy, očkovanie, nič. A vtedy sa začali vynárať obavy na strane slovenských klientov, ktorí očakávali nejaký stupeň ochrany. Ľudia, ktorí chcú cestovať, sa naozaj správajú zodpovedne a väčšinou sú aj zaočkovaní. Tie negatívne tvrdenia, ktoré sa často objavujú na sociálnych sieťach, pochádzajú vo veľkej miere od ľudí, ktorí cestovať aj tak nechcú.

Máte informácie, že by sa nejakí dovolenkári nakazili koronavírusom, napríklad práve v lietadle?

Nemáme o tom žiadne informácie. Skutočne neviem o tom, že by sa z nejakého charterového letu vrátili ľudia nakazení. Pretože je tam tá podmienka testovania. Okrem toho cestovky si určujú pravidlá na palube, napríklad v podobe povinných rúšok a nepodávania občerstvenia. Zároveň sú tam len klienti tej konkrétnej kancelárie a letia priamo do destinácie. Aj v hoteloch si zabezpečia potrebné opatrenia a národné zloženie hostí. Preto to považujem za najbezpečnejšiu formu dopravy. Premiestňovať sa MHD je určite rizikovejšie.

Ten istý vzduch

V lietadle však všetci dýchame dve hodiny ten istý vzduch. Nie je to problém?

Toto je trochu nepochopenie. Všetky lietadlá sú už dnes povinne vybavené hepafiltrami vzduchu, ktoré zachytávajú vírusy. Ľudia si tiež mylne myslia, že lietadlo je vetrané spredu dozadu, teda že vzduch prúdi cez celé lietadlo z prednej do zadnej časti. To však nie je pravda.

Ako je teda vetrané?

Vzduch v lietadle prúdi zhora a odsáva sa na spodku. Takže ak by sme sa chceli baviť o nejakom riziku nakazenia, tak sú to ľudia sediaci na nejakých dvoch – troch sedačkách okolo vás. Spomeňte si na ten pocit, keď sedíte v lietadle – fúka vám na hlavu a nie do tváre ako v aute.

Ale dýchame všetci dve hodiny ten istý vzduch, nie?

Ten vzduch je filtrovaný, takže to nie je úplne tak. Veď vírusy sú s nami už dlhodobo a nezaznamenali sme, že by sem na lietadlách prichádzala trebárs ebola z Afriky, či podobne. Určité riziko tam môže byť, ale to je dnes vo všetkých uzavretých verejných priestoroch.

