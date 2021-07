Zdroj: TASR/DPA Dovolenky sa pre nezaočkovaných PREDRAŽIA! Bežnú rodinu to môže stáť STOVKY eur Ak ste si už kúpili pobyt v zahraničí a nie ste očkovaní, budete musieť siahnuť hlbšie do vrecka. Pre bežnú rodinu to môžu byť aj stovky eur navyše. 1. júl 2021 MI Zo Slovenska

Zdroj: TASR/DPA

Vláda náhle mení pravidlá fungovania pre očkovaných a neočkovaných ľudí. Na prvý pohľad sa to nezdá, ale mnohí to pocítia aj finančne.

Tí, ktorí nemajú v tele vakcínu, budú musieť pri mnohých príležitostiach predkladať výsledok PCR testu, za ktorý budú musieť platiť. Pri návrate zo zahraničia po 9. júli ich okrem toho čaká ešte aj 14-dňová karanténa. Spočítali sme, koľko ich to všetko bude stáť.

Bez milosti

Ak z akéhokoľvek dôvodu nie ste očkovaní, alebo vakcínu odmietate, a chcete sa pohodlne vrátiť domov zo zahraničia bez akýchkoľvek obmedzení, musíte to stihnúť do 9. júla. Po tomto dátume sa pri návrate na Slovensko budete musieť povinne registrovať v systéme eHranica nastúpiť do 14-dňovej karantény.

Vykúpiť sa môžete len PCR testom najskôr na piaty deň karantény. Musíte však ešte čakať na jeho výsledok, čo zvyčajne trvá dva dni.

Test si budete musieť zaplatiť z vlastného vrecka. PCR testy vykonávajú niektoré súkromné laboratóriá za približne 50 eur, niektoré za 70 eur. Takýto výdavok môže vašu dovolenku poriadne predražiť.

Komplikácie v práci

Štvorčlenná nezaočkovaná rodina s dvoma deťmi nad 12 rokov tak bude musieť zaplatiť 240 eur len za testovanie. Ak sú rodičia zamestnaní a už nemajú platenú dovolenku, musia počítať aj s výpadkom príjmu za minimálne sedem dní neplateného voľna.

Pre priemerný rodinný rozpočet s čistým príjmom každého rodiča 1000 eur mesačne to môže všetko spolu predstavovať celkový mínus okolo 850 eur. A to už je suma, ktorá rozhodne zabolí.

Na mieste je aj to, že nie každý má v prípade nutnej karantény dostupný home-office, karanténu si jednoducho nemôže „dovoliť“. Čerpanie dovoleniek a ich vopred dané termíny nadväzujú aj na ostatných kolegov v práci či na samotný chod firiem. Ľudia sa musia doslova narýchlo zariadiť.

Vláda tvrdí, že touto stratégiou sleduje jediné – motivovať ľudí, aby sa dali zaočkovať a pomohli tak spoločnosti dosiahnuť kolektívnu imunitu proti koronavírusu.

V opačnom prípade čaká Slovensko už na jeseň tretia vlna pandémie, ktorá opäť prinesie zatváranie prevádzok a škôl. To by už ekonomika i žiaci a rodičia nevydržali.

Rýchle riešenie

Nezaočkovaní ľudia tak majú len dve možnosti, ak sa chcú vyhnúť vyšším nákladom. Buď dovolenku v zahraničí zrušia a zostanú doma, alebo sa predsa len nechajú zaočkovať. Ak ste sa rozhodli pre vakcínu, mali by ste sa poponáhľať.

Očkovanci, ktorí dostanú dávku do 9. júla, získajú mesačné prechodné obdobie. V praxi to znamená, že až do 9. augusta sa budú riadiť rovnakými pravidlami ako plne zaočkovaní ľudia. Po tomto dátume sa na nich bude opäť hľadieť ako na neočkovaných, až kým nedostanú aj druhú dávku a nepočkajú potrebných 14 dní.

Ak sa teda okamžite necháte zaočkovať a stihnete sa vrátiť z dovolenky pri mori do 9. augusta, máte vyhraté. Dobrým riešením je aj počkať pár dní na jednodávkovú vakcínu Johnson & Johnson. Podľa slov ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského by mala byť k dispozícii už čoskoro. Keďže sa pichá len raz, má výhodu.

Ľudia očkovaní vakcínou Johnson & Johnson sa považujú za plne zaočkovaných už na 22. deň po jej podaní. Ak sa necháte zaočkovať najneskôr 19. júla, túto lehotu splníte 9. augusta a môžete vyraziť do zahraničia.

