Zdroj: TASR/DPA Vlnu horúčav budú sprevádzať SILNÉ búrky! Európe sa zrejme nevyhnú ďalšie TORNÁDA Tento týždeň prináša do Európy ďalšiu vlnu horúčav. Počasie však nebude v znamení len veľmi vysokých teplôt, ale aj silných búrok. 6. júl 2021 ELA Rôzne

Zdroj: TASR/DPA

Aj tento týždeň prinesie do Európy extrémne prejavy počasia, ktoré ešte viac zvýrazní sucho, no výraznejšie problémy napácha ďalšia vlna búrok.

Vysoký predpoklad tornád

„Tá už počas dnešného dňa bude ovplyvňovať počasie v západnej Európe a už zajtra začne ovplyvňovať počasie aj v našej oblasti, teda v regióne strednej Európy. Slovensko čakajú búrky zrejme až v piatok,“ informuje portál iMeteo.sk.

Západnú Európu a časť Nemecka už v utorok zasiahnu prvé búrky, ktoré môžu byť aj intenzívnejšie. Podmienky na studenom fronte nevylučujú ani vznik tých najextrémnejších javov ako sú tornáda.

„Dnes sú ideálne podmienky pre vznik tornáda predovšetkým v južnom Dánsku a v severnej polovici Nemecka. Studený front sa bude nachádzať na francúzsko-nemeckých hraniciach. Pred ním bude táto oblasť Nemecka vo veľmi teplom a vlhkom vzduchu, ktorý je priaznivý pre vznik silných búrok a superciel,“ informuje iMeteo.sk.

Studený front

Najskôr bude do Európy od juhozápadu prúdiť veľmi teplý vzduch. Vďaka nemu sa budú teploty v našej oblasti šplhať až nad hranicu +35 °C a to vrátane Slovenska. Od západu sa však veľmi pomaly bude blížiť studený front. Už dnes prinesie silné búrky do západnej Európy, ale naše územie si musí počkať až na záver pracovného týždňa, kedy príchod studeného frontu prinesie aj ochladenie a zmiernenie horúčav.

V stredu (7. 7.) popoludní čakajú Slovensko ešte horúčavy, teploty sa môžu na juhozápade Slovenska vyšplhať až na 35 až 36 °C. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na svojom webe informuje o výstrahe druhého stupňa pred vysokými teplotami.

Platí pre Bratislavský kraj a pre okresy Banskobystrického, Nitrianskeho a Trnavského kraja od 14.00 do 18.00 h.

Výstraha prvého stupňa pred teplotami platí pre viaceré okresy Banskobystrického, Trenčianskeho, Košického kraja a tiež pre okresy Topoľčany, Piešťany, Skalica a Senica. Od 13.00 do 18.00 h sa očakávajú teploty v rozpätí 33 až 34 °C.

Silné búrky v závere týždňa

Najbližšie dni budú v našej oblasti teda mimoriadne teplé. „Naša oblasť však poriadnu melu zažije až vo štvrtok, kedy silné búrky okrem Nemecka čakajú aj Česko, Poľsko, Rakúsko a Alpy. Búrky by tu mali byť intenzívne a prvé búrky by mohli zasiahnuť krajné západné okresy nášho územia. Medzičasom bude vo štvrtok do našej oblasti vrcholiť prílev veľmi teplého vzduchu,“ dodáva iMeteo.

Slovensko čakajú silné búrky v noci na piatok a počas piatka, kedy zároveň ukončia vlnu horúceho počasia. Búrková aktivita sa očakáva aj počas nadchádzajúceho víkendu, tak svoje plány radšej prehodnoťte.

