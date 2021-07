Zdroj: TASR/Martin Baumann FOTKA Mikasa v Chorvátsku pobúrila Slovákov: My trčíme v kolónach a máme dovolenkovať DOMA?! Vláda, epidemiológovia, a aj členovia krízového štábu už nejaký ten mesiac vyzývajú Slovákov, aby radšej zostali doma a pobyt v zahraničí prehodnotili. 6. júl 2021 ELA Zo Slovenska

6. júl 2021 ELA Zo Slovenska FOTKA Mikasa v Chorvátsku pobúrila Slovákov: My trčíme v kolónach a máme dovolenkovať DOMA?! Vláda, epidemiológovia, a aj členovia krízového štábu už nejaký ten mesiac vyzývajú Slovákov, aby radšej zostali doma a pobyt v zahraničí prehodnotili.

Zdroj: TASR/Martin Baumann

Na úvod je potrebné zdôrazniť, že hlavný hygienik Ján Mikas neporušil žiadne pravidlá, keďže vycestovať nie je zakázané. Čo však dnes vyvolalo búrlivú vlnu reakcií na sociálnych sieťach je fotografia, ktorá ho aktuálne zachytáva v Chorvátsku.

„Mikas na dovolenke v Chorvátsku a bežní ľudia v kolónach na hraniciach cestou na dovolenku. Rada by som vedela, či tí z ústredného krízového štábu, ktorí vyzývali občanov k necestovaniu do zahraničia, ale aby Slováci ostali dovolenkovať doma, či majú také isté výnimky, ako naša papalášska vláda pred rokom, keď chodili do rôznych destinácií v zahraničí,“ píše v statuse Iza Bela.

Jej príspevok sa začal zdieľať rýchlosťou blesku, o čom svedčia komentáre viacerých rozhorčených Slovákov. Obzvlášť tých, najmä pendlerov, ktorí sa doslova včera a dnes vzbúrili na hraničných priechodoch kvôli striktným opatreniam.

Ľudí vyzvali necestovať

Slovákov nahnevalo, že pri každej príležitosti im cez televízne obrazovky na tlačovkách prehovárajú do duše odborníci, politici, premiér či samotný minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský. Čo? To, aby radšej necestovali a boli doma. V mimoriadnom príhovore v utorok 29. júna na RTVS ľudí vyzval, aby sa nechali zaočkovať a dovolenkovali doma.

„To jediné nás ochráni pred treťou vlnou pandémie," zdôraznil Lengvarský. Paradoxne ten minister, pod ktorého Mikasov úrad spadá.

Letná dovolenka na Slovensku je pre Slovákov stále najbezpečnejšou. Zároveň každé minuté euro v krajine je pomocou pre domácu ekonomiku. Takto apeloval na ľud minulý týždeň premiér Eduard Heger (OĽANO). Predseda vlády upozornil, že nový koronavírus nepozná hranice a jeho nové mutácie sa môžu veľmi rýchlo preniesť na Slovensko.

„Turizmus, reštaurácie či ubytovanie utrpeli počas pandémie ťažké straty a potrebujú sa spamätať. Je v našich spoločných silách, aby sme týmto sektorom pomohli,“ uviedol. Epidemiológ Vladimír Krčméry ešte minulý mesiac občanom odporúčal ostať v máji, júni a júli na Slovensku.

Je očkovaný

Nuž, tieto slová verzus fotografia hlavného hygienika nahnevali mnohých. „Pán hlavný hygienik Slovenskej republiky si po mimoriadne náročnom pracovnom období vzal pracovné voľno a trávi ho so svojimi najbližšími, na ktorých mal uplynulý i tento rok veľmi málo času. Vzhľadom na množstvo práce však zostáva v dennom kontakte s pracovníkmi Úradu verejného zdravotníctva SR," uviedla pre Plusku hovorkyňa ÚVZ, Dáša Račková k šéfovej dovolenke v Chorvátsku.

Dodala, že hlavný hygienik Mikas je kompletne očkovaný a rešpektuje všetky protiepidemické opatrenia tak v zelenej krajine, ako aj po príchode na Slovensko. „Mnohí dovolenkujúci Slováci v Chorvátsku hlavného hygienika spoznávajú. Niektorí sa mu prihovoria či požiadajú o radu, alebo o vysvetlenie postupu pri návrate na Slovensko," odkázala.