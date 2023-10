Zdroj: Unsplash.com , Unsplash.com Budú sa prepisovať učebnice? Mont Blanc sa za dva roky ZMENŠIL o vyše dva metre Najvyšší vrch Álp sa za posledné roky zmenšil o viac ako dva metre. Podľa výskumníkov však môže opäť "narásť". Ako je to možné? 5. október 2023 Zo zahraničia

5. október 2023 Zo zahraničia Budú sa prepisovať učebnice? Mont Blanc sa za dva roky ZMENŠIL o vyše dva metre Najvyšší vrch Álp sa za posledné roky zmenšil o viac ako dva metre. Podľa výskumníkov však môže opäť "narásť". Ako je to možné?

Najvyšší vrch v Alpách Mont Blanc sa za posledné dva roky zmenšil o vyše dva metre. Vo štvrtok to oznámili výskumníci, podľa ktorých je jeho aktuálna výška 4 805,59 metra. TASR prevzala správu z tlačovej agentúry AFP.

Môže sa opäť zväčšiť

Zmenšenie o 2,22 metra možno pripísať nižším zrážkam počas tohto leta, uviedol Jean des Garets, hlavný zememerač v departemente Horné Savojsko na juhovýchode Francúzska.

„Mont Blanc môže byť o dva roky pokojne oveľa vyšší“, keď ho budeme merať, dodal.

Skalný štít meria 4 792 metrov, ale v závislosti od vetra a počasia hrubá vrstva ľadu a snehu z roka na rok mení jeho výšku.

S použitím dronu

Výskumníci ho od roku 2001 merajú každé dva roky. Tým tiež zbierajú informácie o vplyve zmeny klímy na Alpy.

„Zbierame údaje pre budúce generácie, nie sme tu na to, aby sme ich vyhodnocovali, to nechávame na vedcov,“ vysvetlil Garets. Ľudia by nemali o meraní výšky „hovoriť, že to nemá význam“, apeloval hlavný zememerač.

Meranie na vrchole robilo približne 20 ľudí niekoľko dní. Boli rozdelení do ôsmich skupín a prvýkrát použili aj dron.

„Z týchto meracích akcií sme sa veľa dozvedeli: vieme, že štít neustále mení výšku a tieto zmeny sú až do päť metrov,“ informoval des Garets.

