Prvá veľká SNEHOVÁ predpoveď: Ako bude vyzerať zima na Slovensku?

Zdroj: TASR/Martin Baumann , TASR/Martin Palkovič

Jeseň nás zatiaľ teší príjemným slnečným počasím. Nemali by sme však zabúdať, že zima sa nezadržateľne blíži. Milovníkov zimných športov preto bude určite zaujímať, koľko snehu môžu na prelome rokov očakávať.

Nové modely európskej spoločnosti ECMWF na základe svojich výpočtov odhaľujú, aký bude pravdepodobný scenár ohľadom sneženia počas nadchádzajúcej zimy. Pripravila modelové prognózy na jednotlivé zimné mesiace od decembra do februára. Ako vyzerajú snežné vyhliadky pre Slovensko?

December 2023

Predpovede výrazne ovplyvňuje atmosférický jav El Niño, ktorý stále silnie. „Treba však poznamenať, že nie je doteraz odborníkmi potvrdené, že by Európa mala nejaký priamy vplyv v dôsledku El Niña, keďže náš kontinent je príliš ďaleko od zdrojovej oblasti. To však neznamená, že tento fenomén nemá žiadny vplyv na Európu. Ide skôr o to, že je ťažšie nájsť spoľahlivý dlhodobý dosah na počasie v Európe, keďže je v hre veľa iných faktorov,“ informuje portál iMeteo.sk.

Prvé prognózy však naznačujú, že december odštartuje sezónu s podpriemerným snežením: „Málo, resp. žiadny sneh však nebudú mať ani iné európsky krajiny. Decembrová predpoveď snehových zrážok ukazuje, že na väčšine kontinentu bude sneh chýbať, výnimkou bude iba ďaleký sever.“

Prognóza sneženia na december 2023 / Zdroj: iMeteo.sk/ECMWF

Január 2024

Vyzerá to tak, že snehovej nádielky sa dočkáme až v prvom mesiaci 2024. „V januárovej predpovedi však vidíme úplne iný obraz, pričom potenciál snehových zrážok výrazne narastá vo väčšine centrálnych krajín vrátane nášho územia. To zodpovedá severnejšiemu prúdeniu, ktoré sa začiatkom roka začne etablovať,“ píše iMeteo.sk.

Január tak bude bohatý na sneh a počas mesiaca sa nadpriemernej snehovej nádielky dočkáme aj na Slovensku.

Prognóza sneženia na január 2024 / Zdroj: iMeteo.sk/ECMWF

Február 2024

Február by mal do Európy priniesť ešte viac snehu. Výnimkou však bude Slovensko. Podľa predpovedí tu bude snehu menej, ako sú priemerné hodnoty.

„To však neznamená, že snežiť nebude vôbec, ale bude ho menej, ako je dlhodobý priemer. Výraznejšie sneženie sa očakáva na veľkej časti kontinentu, okrem juhozápadných a južných častí Európy,“ prezradil portál.

Počas troch mesiacov napadne najviac snehu v Tatrách. Predpovede naznačujú sneženie aj na celom strednom a východnom Slovensku. Najmenej nasneží v Podunajskej nížine.

Prognóza sneženia na február 2024 / Zdroj: iMeteo.sk/ECMWF

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk

