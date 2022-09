Zdroj: TASR/Martin Baumann Čaputová v televízii: Heger musí UPRATAŤ Matoviča! Potrebujeme sa baviť o riešení kríz Prezidentka Zuzana Čaputová vyjadrila presvedčenie, že premiér Heger potrebuje v aktuálnej situácii výraznú zmenu stratégie. Musí si urobiť poriadok s ľuďmi, ktorí ju narúšajú. 14. september 2022 Politika

14. september 2022 Politika Čaputová v televízii: Heger musí UPRATAŤ Matoviča! Potrebujeme sa baviť o riešení kríz Prezidentka Zuzana Čaputová vyjadrila presvedčenie, že premiér Heger potrebuje v aktuálnej situácii výraznú zmenu stratégie. Musí si urobiť poriadok s ľuďmi, ktorí ju narúšajú.

Prezidentka Zuzana Čaputová prijala pozvanie do Televíznych novín TV Markíza. Témou večera bola aktuálna vládna kríza. „Dnes to bola obštrukcia. Ja dúfam, že v tých ďalších dňoch sa práca parlamentu spustí,“ uviedla prezidentka.

Uprace Matoviča?

Prezidentka vníma, že krajina čelí množstvu kríz. Aby sme ich podľa nej zvládli, musíme mať funkčnú vládu, ktorá je schopná presadiť veci v parlamente. Vyhlásila, že premiér Eduard Heger musí zmeniť stratégiu.

„Musím skonštatovať, že v príkrom rozpore s touto stratégiou, ktorá sa javí jediná možná a nevyhnutná, ak chcú vládnuť, sú napríklad slová a útoky Igora Matoviča ako ministra financií. Pretože dehonestácia partnera a zároveň snaha uchádzať sa o jeho podporu nejde ruka v ruke. Takže ak táto vláda chce a vie vládnuť, a v tomto čase vládnuť musí, tak musí urobiť všetko pre to, aby vládla efektívne, to znamená, aby mala podporu v parlamente,“ vyjadrila sa Zuzana Čaputová s tým, že menšinová vláda neznamená nemožnosť vládnuť, ale je to vláda v ďaleko náročnejších podmienkach.

„Je treba absolútnu zmenu stratégie. Pán premiér si musí urobiť poriadok s ľuďmi, ktorí narúšajú túto stratégiu, aj s Igorom Matovičom,“ prezradila Čaputová.

Prezidentka sa s Igorom Matovičom o spoločný dialóg nesnaží: „Každé jeho vyhlásenie na moju adresu smeruje k tomu, že mi nijakým spôsobom nedôveruje. Viem, že sa o nejaké korekcie snažia ľudia, ktorým on dôveruje, vrátanie premiéra Hegera. Ten výsledok vidíme zatiaľ aký je.“

„Opäť sa na Slovensku bavíme o Igorovi Matovičovi. My sa potrebujeme baviť o riešení kríz,“ povedala rázne hlava štátu.

"Nemôžeme si dovoliť, že vláda bude v pate. V takom prípade je potrebné, aby sme mali pravidlo v ústave, že parlament si môže skrátiť svoje volebné obdobie, čoho následkom by boli predčasné voľby,“ skonštatovala prezidentka v Televíznych novinách.

Referendum bude!

Reč prišla aj na tému referenda o predčasných voľbách, pričom Čaputová odmietla slová bývalého dlhoročného premiéra Roberta Fica, že zmarila ďalší pokus o pád vlády: „Toto referendum je typ kampane.“ Prezidentka prezradila, že ešte stále nie je rozhodnutá, či sa referenda vôbec zúčastní.

„Referendum bude určite. Minimálne v otázke číslo dva ho vyhlásim. Otázka číslo dva zavádza pravidlo. Otázka číslo jedna, ktorá hovorí potenciálne o demisii vlády, neznamená predčasné voľby. Znamená to iba vymenovanie inej vlády na pôdoryse tohto parlamentu, alebo úradníckej vlády prezidenta,“ vysvetlila Zuzana Čaputová.

