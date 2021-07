10 Galéria Instagram.com/erikcernak Zdroj: Instagram.com/nhleurope Černák získal Stanley Cup: Ako 24-ročný dosiahol to, čo ešte žiadny Slovák! FOTO a VIDEO Majstrovské repete! Obranca Erik Černák je prvý slovenský hokejista, ktorý získal Stanleyho pohár v dvoch po sebe idúcich sezónach. 8. júl 2021 han Hokej

Jeho tím Tampa Bay Lightning spečatil obhajobu prvenstva víťazstvom nad Montrealom Canadiens 1:0 v piatom zápase finálovej série play off NHL a v priebehu necelých 10 mesiacov získal druhý majstrovský pohár.

V drese Lightning sa zo zisku titulu teší po roku znovu aj slovenský obranca Erik Černák. „Blesky“ vybojovali celkovo tretiu majstrovskú trofej (2004, 2020, 2021). O triumfe Tampy rozhodol gól Rossa Coltona z 34. minúty. Oporou Lightning bol ruský brankár Andrej Vasilevskij, ktorý si udržal čisté konto. Slovenský krídelník Tomáš Tatar opäť chýbal v zostave Montrealu.

Klobúk dole pred Erikom

Černák sa v menoslove slovenských víťazov druhým prvenstvom dotiahol na Tomáša Kopeckého, ktorý triumfoval v rokoch 2008 a 2010. Na Mariána Hossu, ktorý sa radoval v rokoch 2010, 2013 a 2015, stráca jedno prvenstvo.

Prehľad slovenských víťazov Stanleyho pohára

3 – Marián Hossa (2010, 2013, 2015)

2 – Erik Černák (2020, 2021) a Tomáš Kopecký (2008, 2010)

1 – Stan Mikita (1961), Jiří Bicek (2003), Martin Cibák (2004), Miroslav Šatan (2009), Zdeno Chára (2011), Michal Handzuš (2013), Marián Gáborík (2014)

Priebeh piateho finále

Prvá tretina herne patrila Tampe, ktorej hráči boli aktívnejší. Montrealu nedovolili otvoriť skóre ani v 9. minúte, keď hrali po fauloch Ruttu a Černáka v dvojnásobnom oslabení. Krátko na to ani „blesky“ nevyužili dvojnásobnú presilovku, keď brankár Price viackrát podržal Canadiens.

Kanadský tím v druhej časti zvýšil aktivitu, ale bez želaného efektu. Brankár Tampy Vasilevskij bol pre nich veľká prekážka a jeho spoluhráči zblokovali viacero striel. Prvý, a napokon jediný gól zápasu, priniesla 34. minúta. Obranca Savard ideálne našiel Coltona, ktorý pred odkrytou bránkou nezaváhal – 1:0.

Lightning sa v tretej časti nestiahli do defenzívy a vrátili sa k ofenzívnej aktivite. Canadiens viackrát v útoku riskovali, ale Vasilevskij i Price podržali svoje tímy. Hráči Montrealu vystupňovali tlak v závere zápasu, ale Caufield trafil v najväčšej šanci hostí iba do žŕdky.

Prehľad víťazov Stanleyho pohára od roku 2000

2021 Tampa Bay Lightning (Erik Černák)

2020 Tampa Bay Lightning (Erik Černák)

2019 St. Louis Blues

2018 Washington Capitals

2017 Pittsburgh Penguins

2016 Pittsburgh Penguins

2015 Chicago Blackhawks (Marián Hossa)

2014 Los Angeles Kings (Marián Gáborík)

2013 Chicago Blackhawks (Marián Hossa, Michal Handzuš)

2012 Los Angeles Kings

2011 Boston Bruins (Zdeno Chára)

2010 Chicago Blackhawks (Marián Hossa, Tomáš Kopecký)

2009 Pittsburgh Penguins (Miroslav Šatan)

2008 Detroit Red Wings (Tomáš Kopecký)

2007 Anaheim Ducks

2006 Carolina Hurricanes

2005 výluka

2004 Tampa Bay Lightning (Martin Cibák)

2003 New Jersey Devils (Jiří Bicek)

2002 Detroit Red Wings

2001 Colorado Avalanche

2000 New Jersey Devils

Slová víťazov

Victor Hedman, obranca Tampy Bay: „Ešte takto pred rokom sme nevedeli, ako bude pokračovať sezóna a teraz sa tešíme už z druhého Stanleyho pohára. Neuveriteľné. S predošlým triumfom sa to nedá porovnať, bolo to za iných okolností. Teraz nás však veľmi teší, že si to môžeme vychutnať aj s našimi fanúšikmi a pred plnou halou. Je to nádherný pocit.“

Jon Cooper, tréner Tampy Bay: „Je to triumf hráčov, to oni to dokázali. Ja som tam iba stál a žuval žuvačku. Bola to ťažká sezóna, v ktorej každý chcel uspieť proti nám, keďže sme vlani získali Stanleyho pohár. Naše mužstvo je však veľmi silné a vie ako vyhrávať. Tento triumf je veľmi sladký a ťažko porovnateľný s predošlým. Máme hráčov, ktorí sú hviezdy v očiach fanúšikov, ale pre mňa sú hviezdy všetci. Je fantastické, ako všetci dokázali pracovať pre spoločný úspech. Pre veľké víťazstvá je dôležité mať v mužstve hráčov ako Patrick Maroon, ku ktorému vzhliadajú mladší hráči.“

Zdroj: Dnes24.sk/TASR