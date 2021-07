Zdroj: TASR/Pavol Zachar Referendum o predčasných voľbách nebude: Prezidentka Čaputová navrhla RIEŠENIE Ústavný súd rozhodol, že otázka referenda o predčasných voľbách nie je v súlade s ústavou. Hlava štátu navrhla parlamentu možné riešenie. Dnes o 17:17 Politika

Zdroj: TASR/Pavol Zachar

Prezidentka SR Zuzana Čaputová by vyhlásila referendum o predčasných voľbách, ak by Národná rada SR rozhodla o zmene Ústavy SR a následne prijala uznesenie, ktorým by požiadala o jeho konanie.

Na stredajšej tlačovej besede to označila za jedno z možných riešení po rozhodnutí ÚS SR, podľa ktorého je navrhovaná referendová otázka o skrátení volebného obdobia Národnej rady SR protiústavná.

Zmena ústavy

Prezidentka pripomenula, že poslanci môžu kedykoľvek rozhodnúť o konaní predčasných volieb.

„Ale keď už chcú dopriať ľuďom referendum, nič im nebráni, aby prijali zmenu ústavy a následne prijali uznesenie, ktorým požiadajú o vypísanie referenda a ja ho obratom vypíšem, pretože by bolo v súlade s ústavou,“ vysvetlila.

Frustrácia a nespokojnosť

Ako podotkla, vníma zhodu politických strán, ktoré hovoria, že by predmetné referendum podporili. Zároveň poukázala na frustráciu a nespokojnosť ľudí s aktuálnou politickou situáciou, ktoré mnohých viedli k podpisu petície za referendum.

Prezidentka sa na ÚS obrátila s tým, či predmet navrhovaného referenda je alebo nie je v súlade s ústavou, a ak áno, ako majú príslušné ústavné orgány postupovať po platnom referende.

Petíciu za referendum o predčasných voľbách podporilo viac ako 585 000 ľudí.

Zdroj: TASR