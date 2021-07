Zdroj: Milan Hanzel/Dnes24.sk COVID automat zafarbí celé Slovensko na ZELENO! Prehľad obmedzení, ktoré nás čakajú Od februára sa na Slovensku riadime COVID automatom, ktorý je platný vždy od pondelka. Tak to bude aj od toho budúceho (19.7.). Keďže na mape dominuje zelená farba, pozreli sme sa na obmedzenia. 14. júl 2021 han Zo Slovenska

14. júl 2021 han Zo Slovenska COVID automat zafarbí celé Slovensko na ZELENO! Prehľad obmedzení, ktoré nás čakajú Od februára sa na Slovensku riadime COVID automatom, ktorý je platný vždy od pondelka. Tak to bude aj od toho budúceho (19.7.). Keďže na mape dominuje zelená farba, pozreli sme sa na obmedzenia.

Epidemiologická situácia na Slovensku sa zase o niečo zlepšila a aj posledné tri okresy (Humenné, Ružomberok a Turčianske Teplice) sa od pondelka prepnú zo žltej farby na zelenú.

Aj keď sme v zelenej farbe, stále platia preventívne opatrenia, ktoré treba dodržiavať. Upozornila na ne hovorkyňa Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR Daša Račková.

Týmto sa riadime

V zelených okresoch platí, že pri vstupe na svadobné hostiny, kary, večierky a podobné podujatia v prevádzkach verejného stravovania je potrebné mať negatívny výsledok RT-PCR/LAMP testu nie starší ako 72 hodín alebo antigénového testu nie starší ako 24 hodín

Pri státí na takýchto udalostiach platí zaplnenosť do 50 percent kapacity priestoru. V interiéri môže byť maximálne 500 osôb, v exteriéri maximálne 1000 osôb. Pri sedení sa môže priestor zaplniť do 75 percent kapacity. V interiéri môže byť maximálne 500 osôb, v exteriéri maximálne 1000 osôb.

V interiéroch obchodných domov naďalej platí zákaz konzumácie jedál a nápojov. ÚVZ upozornil, že sa to netýka prevádzok verejného stravovania v obchodných domoch, ktoré sa riadia pravidlami pre prevádzky verejného stravovania.

Ďalšie obmedzenia?

Pre vstup do vnútorných služieb prevádzok akvaparkov sa vyžaduje negatívny test antigénový nie starší ako 24 hodín, RT-PCR/LAMP nie starší ako 72 hodín. Netreba ho deťom do desať rokov a netýka sa vstupu do toaliet, spŕch či šatní. Obsadenosť môže byť najviac 50 percent kapacity sektoru alebo maximálny počet zákazníkov 1000.

Vo fitnescentrách v zelených okresoch môže byť najviac 50 zákazníkov alebo jeden zákazník na 15 štvorcových metrov.

Pre divadelné, filmové, hudobné alebo iné umelecké predstavenia v zelených okresoch platí, že v interiéri môže byť najviac 500 ľudí a v exteriéri najviac 1000 ľudí.

FOTO: ilustračné

