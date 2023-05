Zdroj: Česká televízia , Unsplash.com VIETE, že do kín sa vracia Vesničko má středisková? Podľa kritičky je vrcholne NEKOREKTNÁ Čo presne dnes vadí filmovým kritikom na obľúbenej a kultovej komédii, ktorá bola nominovaná na Oscara? 31. máj 2023 TOS Lifestyle

Zdroj: Česká televízia , Unsplash.com

Patrí k najpopulárnejším česko-slovenským filmovým počinom všetkých čias. Kultová komédia Vesničko má středisková získala množstvo ocenení a v roku 1987 bola dokonca nominovaná aj na Oscara v kategórii cudzojazyčných filmov.

Ako informoval denník Blesk, komédia bola teraz zdigitalizovaná a vracia sa do kinodistribúcie.

Zastaralý a nekorektný

Podľa českých filmových kritikov je však tento film o znevýhodnenom Otíkovi (János Bán), na ktorého dohliada vodič nákladiaku Pávek (Marián Labuda), zastaralý a nekorektný.

„Nechýba šovinizmus, zosmiešňovanie minorít a handikepu či dokonca legitimizácia domáceho násilia. Už je proste vrcholne nekorektný, zastaralý. A za mňa až teda veľmi nevkusný,“ uviedla filmová kritička Mária Barešová v podcaste pre Blesk.cz.

Podľa kritika Mareka Slováka sa vo filme opakuje motív boja mesta a dediny. „Osobne si myslím, že tento film nie je až taký zázrak ani konštrukčne, je to veľmi epizodické,“ myslí si.

Niektoré prerábajú

Niektoré filmy sa z dôvodu modernej citlivosti začali dokonca prerábať. Podľa slávneho amerického režiséra Stevena Spielberga by sa však snímky nemali prerábať z dôvodu, aby vyhoveli dnešnej dobe. On sám tak urobil pri svojom kultovom trháku E.T. – Mimozemšťan, ktorému vdýchli druhý život obnovenou premiérou vo vylepšenej digitalizovanej verzii.

„Bola to chyba, nemal som to robiť. E.T. – Mimozemšťan je produktom svojej doby a žiadny film by nemal byť upravený kvôli optike, akou sa na film nahliada dnes,“ hovorí s odstupom času Spielberg.

Mimochodom, filmoví kritici na margo komédie Vesničko má středisková poznamenávajú, že v osemdesiatych rokoch prekonala čo sa týka návštevnosti kín v Československu aj také trháky ako práve E.T. – Mimozemšťan či Votrelec.

