2. apríl 2022 Magazín Doba ľadová oslavuje 20 rokov: Stačilo málo a obľúbená veverička by už dávno SKONČILA Čas plynie ako voda. Svedčí o tom aj skutočnosť, že od vydania obľúbeného animovaného filmu prešli už dve dekády. Pripomeňte si s nami príbehy populárnej série.

Niektoré filmy nestrácajú nič zo svojich kvalít ani po rokoch. To je aj prípad nestarnúcej Doby ľadovej. Verili by ste tomu, že detskí diváci, ktorí boli na premiére prvého dielu, sú už dnes dospelí ľudia možno aj s vlastným potomstvom?

Znie to až neuveriteľne, ale je to pravda. Prvý film Doba ľadová mal totiž premiéru v USA pred dvadsiatimi rokmi – 12. marca 2002. Slováci si museli počkať do 17. októbra.

Vznikol nový hit

Diváci si užili príbeh, ktorého dej sa odohráva približne pred 20-tisíc rokmi. Sledovali putovanie mamuta Mannyho, leňochoda Sida a šabľozubého tigra Diega. Nesúrodá partia objavila ľudské mláďa, ktoré sa zvierací hrdinovia rozhodli vrátiť jeho rodine. Premiérovo sa na plátnach kín objavil aj veveričiak Scrat, ktorého láska k orieškom priniesla nejednu zábavnú scénu. Práve Scrat sa mal pôvodne objaviť iba v úvodnej scéne. Počas skúšobných projekcií si šabľozubú vevericu diváci okamžite zamilovali. Tvorcovia sa preto rozhodli, že Srcatovi dajú vo filme viac priestoru. Po rokoch sa zdá, že to bola trefa do čierneho. Z postavičky sa stala legenda a film pri nákladoch 59 miliónov dolárov zarobil viac ako 383 miliónov.

Obrovský úspech dával tušiť, že na pokračovanie dlho čakať nebudeme.

To prišlo o 4 roky neskôr. Hrdinovia z pôvodného filmu zisťujú, že sa blíži veľké oteplenie, ktoré hrozí príchodom obrovskej potopy. Všetci sa preto vydajú na cestu k arche, ktorá ich má pred veľkou vodou zachrániť. Po ceste stretnú vačice Crasha a Eddieho, ktorí putujú (na Mannyho obrovskú radosť) s mamuťou samičkou Ellie, ktorá žije v presvedčení, že je vačica. Bláznivá cesta priniesla množstvo zábavných momentov. Diego prekonal svoj strach z vody, mamuty sa do seba zamilovali a všetky zvieratá sa napokon zachránili. Pokračovanie prekonalo dokonca aj úspech prvého filmu. Tržby sa dostali na úroveň osemnásobku rozpočtu a nová úspešná séria bola na svete.

Netradičná rodina sa rozrastá

Tretí diel niesol podtitul Úsvit dinosaurov a na plátna kín dorazil v roku 2009. Ani nie práve najlichotivejšie recenzie nezastavili komerčný úspech. V danom roku sa stal dokonca animovaným filmom s druhými najvyššími tržbami. Mamutia dvojica čaká svojho prvého potomka a ich šťastie im závidí leňochod Sid, ktorí sa rozhodne ujať “opustených” vajec, z ktorých sa neskôr vyliahnu mláďatá tyranosaura. Pre deti si dorazí ich matka a odnesie ich aj spolu so Sidom. Rozbehne sa záchranná akcia, ktorá hlavných hrdinov zavedie do podzemia, v ktorom stále prežívajú dinosaury. Na scénu sa dostáva lasičiak Buck a bláznivé dobrodružstvo môže začať.

Všetko už tradične dobre dopadne a na svet prichádza potomok Mannyho a Ellie – malá mamutica Kiwi. Zaujímavosťou je, že celý film sleduje aj osudy veveričiaka Scrata, ktorý stretne Scratte, svoju rivalku a lásku v jednej osobe.

Ďalšie okrúhliny

Onedlho si pripomenieme ďalšie výročie. V tomto roku totiž ubehne 10 rokov od vydania štvrtého dielu s podtitulom Zem v pohybe (2012). Veveričiak Scrat hneď v úvode spôsobí nevídanú katastrofu. Oriešok zarazí tak, až sa Pangea rozláme na jednotlivé kontinenty. Pohyb litosférických dosiek rozdelí našu známu partiu hrdinov. Na jednom z kontinentov tak ostane Ellie s dcérou Kiwi, pričom ostatné zvieratá unáša ľadová kryha. Na scénu vstupuje ďalšia komická postava – Sidova babička Ňaňa. Počas plavby po oceáne narazia na loď kapitána Čreva a unesú ich piráti. Dej zamieša samica šabľozubého tigra Šira, ktorá má strážiť zajatú skupinku. To sa jej nepodarí a partia uniká. Napokon sa hrdinovia stretávajú s Ellie a Kiwi a boj dobra so zlom zavŕši záverečným bojom Mannyho s kapitánom Črevom.

Posledné dobrodružstvo?

Nateraz posledný celovečerný film hlavnej série Doba ľadová: Mamutí tresk si diváci užili v roku 2016. Aj v tomto prípade všetko začne nešikovným veveričiakom Scratom. Naháňačka za orieškom ho dostane na palubu lietajúceho taniera. Scrat vo vesmíre spustí sériu udalostí, ktoré dajú do pohybu obrovský asteroid. A ten zamieri priamo na Zem! Okrem starých známych z pôvodných filmov sa na scénu vracia aj tigrica Šira, Sidova stará mama Ňaňa, lovec dinosaurov Buck, ale užijeme si aj nových hrdinov.

Okrem týchto animákov vzniklo ešte niekoľko krátkometrážnych filmov. Exkluzívne pre streamovaciu platformu Disney+ bol vytvorený aj film Dobrodružstvá Bucka Wilda, ktorý sleduje príbeh nezbedného lovca dinosaurov z tretieho dielu série. Kritici ho však nešetria. Vyčítajú mu rozvláčnosť, málo vtipu a v neposlednom rade divákov nepoteší ani absencia veveričiaka Scrata.

