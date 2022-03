23 Galéria Zdroj: Instagram.com/olenazelenska_official Stvorila fiktívneho prezidenta, ktorý sa stal skutočným: Kto je Olena Zelenská, prvá dáma Ukrajiny? Aj keď nebojuje v uliciach, stále je veľkou oporou a vzorom ukrajinskému ľudu. Kto je žena, ktorá kedysi stvorila fiktívneho prezidenta a dnes stojí po boku skutočného? 26. marec 2022 Monika Hanigovská Magazín

Keď vypukol rusko-ukrajinský konflikt, svet s napätím sledoval Putinove a Zelenského kroky. Po tom, ako ukrajinský prezident verejne vyhlásil, že pre Kremeľ je najväčším nepriateľom on a jeho rodina, široká verejnosť obrátila časť pozornosti aj na jeho manželku.

Kto je Olena Zelenská, ktorá patrí medzi najvplyvnejšie ženy v krajine?

V hlavnej úlohe Sharon Stone

Olena a Volodymyr sa narodili v tom istom roku (1978), vyrastali v rovnakom meste (Kryvyj Rih) a neskôr kráčali po chodbách tej istej školy. Nazdávali ste sa, že ich prvé stretnutie muselo byť osudové? Sklameme vás! Dvojica si k sebe hľadala cestu oveľa dlhšie.

„Nebola to práve láska na prvý pohľad,“ povedal Zelenský v otvorenom rozhovore pre ukrajinské noviny Komsomolska Pravda, ktorého ďalej cituje ukrajinský webový portál Hromadske.

„Zasiahlo ma to až v posledný deň v škole,“ priznal sa a opísal, že si svoju budúcu manželku všimol až počas promócie.

No potom sa ich cesty opäť rozišli, aby sa o pár mesiacov neskôr opäť spojili. Dvojica na seba totiž zase „narazila“.

Volodymyr si všimol, že Olena drží VHS kazetu Základný inštinkt, v ktorom zahviezdila Sharon Stone po boku Michaela Douglasa. Nečakal a ihneď ju požiadal, aby mu film požičala. „Napriek tomu, že som film videl predtým už osemkrát,“ podotkol. No získal tak dobrú zámienku na to, ako si od nej nenútene vypýtať telefónne číslo.

Mladá dvojica sa začala stretávať, o osem rokov sa vzali. Manželský pár má dve deti, 14-ročnú Oleksandru a 6-ročného Kyryla.

Mala robiť to, čo ju nebavilo

Vyštudovala architektúru napriek tomu, že ju to k tomuto odboru vôbec neťahalo. Urobila tak radosť rodičom. „A napriek tomu, že sa stala architektkou na naliehanie rodičov, a nie na želanie svojho srdca, k štúdiu pristupovala dôkladne. Získala vyššie vzdelanie a absolvovala univerzitu s vyznamenaním a magisterským titulom,“ informuje ukrajinský portál 24СМИ.

No svoje nadobudnuté poznatky nemusela pretaviť do praxe. Olena sa v minulosti v tamojších médiách neraz vyjadrila o tom, že sa jej podarilo navrhnúť pevný manželský zväzok, vybudovať krásnu rodinu, a to považuje za svoj najväčší stavebný úspech.

Po škole sa vrhla na písanie scenárov, a práve pod jej rukami vznikla aj komediálna šou Sluha ľudu, ktorá Volodymyra preslávila v úlohe prezidenta.

V tomto období vznikla i politická strana s rovnakým názvom, ktorú založil sám Volodymyr. Svojej žene ale neoznámil, že sa uchádza o skutočné prezidentské kreslo. Prečo to urobil? Jeho odpoveď vás pobaví!

