26. marec 2022 Magazín
Chutný zázrak z prírody: Medvedí cesnak si poradí aj s vysokým krvným tlakom
S príchodom jari odštartovala aj sezóna zberu rôznych prírodných pokladov. Jedným z najobľúbenejších je medvedí cesnak.

Pri prechádzkach jarnou prírodou pravdepodobne stretnete ľudí zbierajúcich zelené lístky medvedieho cesnaku. Objaviť jeho čaro môžete aj vy.

Sezóna medvedieho cesnaku

Približne v polovici marca sa rozbehla sezóna medvedieho cesnaku, ktorému sa najlepšie darí vo vlhkých oblastiach.

Jeho 10–20 centimetrov vysoké lístky môžete objaviť v listnatých a lužných lesoch. Nezriedka však rastie aj v parkoch a okolí slovenských miest. Z pochopiteľných dôvodov by sme však nemali zbierať rastlinky rastúce popri cestách.

Pri zbere si však musíte dať pozor. Zdravý medvedí cesnak si na prvý pohľad môžete pomýliť s jedovatou konvalinkou! Aj tu však existuje jednoduchá rada. Pokiaľ nemáte istotu, po odtrhnutí lístok ovoňajte. Medvedí cesnak má nezameniteľnú vôňu po cesnaku.

Zdravý poklad

Medvedí cesnak poznali už naši prarodičia, no v posledných rokoch jeho popularita opäť narastá. Niet sa čomu čudovať.

Jeho chuť je podobná bežnému kuchynskému cesnaku. Vyznačuje sa však neuveriteľnými účinkami. Obsahuje množstvo vitamínu B a C, jódu, zinku, sodíka, draslíka, železa, bielkovín a aj vlákniny a sacharidov.

Jeho konzumáciou nabudíte organizmus, podporíte trávenie a prečistíte črevá. V skratke – skvelý detox po zime. Pomáha pri žalúdočných problémoch a vysokom krvnom tlaku. Pochutiť by si na ňom mali aj ľudia trpiaci bolesťou hlavy, nespavosťou, kŕčovými žilami, astmou a v neposlednom rade je aj výborným posilňovačom imunity.

TU ho nezbierajte!

Aj pri zbere medvedieho cesnaku by sme sa mali riadiť niekoľkými pravidlami. Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky upozorňuje, že zber nie je možný v oblastiach tretieho až piateho stupňa ochrany (platí to aj pre zber snežienok).

Previnilcovi v takomto prípade hrozí pokuta až do výšky 3 319 eur!

„V iných oblastiach s nižším stupňom ochrany alebo v záhradách, lúkach, lesoch či hájoch bez stupňa ochrany je zber snežienok i medvedieho cesnaku povolený," dodáva Štátna ochrana prírody SR.

Na záver pridáme ešte jednu radu. Medvedí cesnak by ste mali zbierať maximálne do jeho zakvitnutia (približne do konca apríla). V čase kvitnutia už totiž jeho lístky obsahujú menej vitamínov a postupne sa vytráca aj výrazná chuť.

Čo s nazbieraným medvedím cesnakom? Na ďalšej strane nájdete recept na skvelé pesto!

