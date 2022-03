Zdroj: pixabay.com Potrebujete oporu v ťaživom období? Stačí 10 minút v prítomnosti psa a bolesť je znesiteľnejšia Prítomnosť psa je podľa novej štúdie skutočne liečivá. Budú niekedy lekári spolupracovať s chlpáčmi? 19. marec 2022 Monika Hanigovská Magazín

Hovorí sa, že pes je najlepším priateľom človeka, no po zverejnení najnovšieho vedeckého poznatku sa pravdepodobne budeme na štvornohých chlpáčov pozerať inak. Podľa štúdie publikovanej v odbornom časopise Plos ONE môžu pomôcť trpiacim pacientom na pohotovosti. Prečo?

Pacienti v ich prítomnosti pocítili úľavu už po 10 minútach.

Psov otestovali

„Existuje výskum, ktorý ukazuje, že domáce zvieratá sú dôležitou súčasťou nášho zdravia. Motivujú nás, vytvárajú návyky a puto medzi človekom a zvieraťom,“ povedala Colleen Dell, vedúca autorka a profesorka tohto projektu. Informuje o tom portál CNN.

Pracovníci projektu si svoje tvrdenie vyskúšali v praxi. Tí do neho zapojili 200 pacientov, ktorých na pohotovosti najprv požiadali o to, aby označili svoju úroveň bolesti na stupnici od 1 do 10. Následne pacientov rozdelili do dvoch skupín. Prvá skupina čakala na doktora, druhá si krátila chvíle v prítomnosti terapeutického psa. Následne všetkých pacientov požiadali, aby opäť ohodnotili pocitovo svoju bolesť.

Skvelé výsledky

„Tí, ktorí mohli byť na pohotovosti so psom, hlásili menšiu bolesť,“ píše CNN. „Výsledky sú sľubné,“ takto okomentovala prácu kolegov Jessica Chubak z výskumného ústavu Kaiser Permanente Washington Health Research Institute.

Odborníci sa však vôbec netaja tým, že ich čaká ešte veľa práce. Vedci totiž doteraz u terapeutických psov nerozlúskli „psie liečebné metódy“. „Naše súčasné chápanie ich účinkov na pohotovostnom oddelení je dosť obmedzené, a preto je obzvlášť dôležité, aby sa pokračovalo ďalej vo výskume,“ dodala Chubak.

Zdravotnej sestre pomáha pes

Svoju skúsenosť opísala aj istá Mike MacFadden, zdravotná sestra, ktorá vidí veľký potenciál v tom, aby sa terapeutické psy začlenili v rámci liečby pacientov už na pohotovosti. Zdravotná sestra sa domnieva, „že by to mohlo pomôcť všetkým zúčastneným.“

Počas zranenia môžeme prežívať úzkosť aj depresiu, a to všetko na nás vplýva. „Dáva zmysel, keď trávite čas so stvorením, ktoré vám prináša radosť a neznehodnocuje vaše pocity, to vám môže pomôcť cítiť sa lepšie,“ vysvetlila.

To, že pes dokáže liečiť, zažíva na vlastnej koži. Stalo sa tak po tom, čo jej diagnostikovali zápalové ochorenie kĺbov a autoimunitné choroby. Jej 10-ročný kokeršpaniel je pre ňu veľkou oporou.

„Ak mám od nej bezpodmienečnú podporu, cítim, že mám nad situáciou väčšiu kontrolu a menej panikárim,“ povedala a dodala, že jej štvornohá priateľka dokáže akosi aj sama vycítiť, ak sa jej zdravotne priťaží.

„Naučila sa, že keď mám bolesti, nemôže mi sedieť na kolenách. Nemusím jej nič naznačovať – ona to vie,“ dodala na záver zdravotná sestra.

