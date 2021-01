26. január 2021 Barbara Dallosová Zo Slovenska Dostal župan Lunter vakcínu prednostne? Žiarska nemocnica reaguje

Ozval sa nám rozhorčený čitateľ, podľa ktorého sa dal Ján Lunter zaočkovať prednostne v Žiari nad Hronom. Zisťovali sme, aká je pravda.

Nemocnica v Žiari nad Hronom začala od pondelka (25. 1.) okrem zdravotníkov očkovať i seniorov. Na vakcináciu však musia byť objednaní a musia mať nad 85 rokov alebo spĺňať iné špecifiká, ktoré definuje vyhláška.

Do redakcie sa nám ozval čitateľ s tým, že bol svedkom toho, ako sa Ján Lunter, ktorý ešte vekovú hranicu 85 rokov neprekročil, dal očkovať práve v žiarskej nemocnici.

„Pokiaľ viem, je podnikateľ a nie je zdravotník. Veľmi podozrivá je aj skutočnosť, že sa banskobystrický politik dáva očkovať v Žiari nad Hronom a nie v Banskej Bystrici,“ píše nám čitateľ.

Aby neprepadli vakcíny

S otázkou, či predseda kraja naozaj dostal vakcínu v Žiari nad Hronom, sme sa obrátili aj na samotnú župu. Hovorkyňa Lenka Štepáneková informáciu potvrdila. Ako však vysvetlila, Ján Lunter nebol očkovaný prednostne, ale ako štandardne zaregistrovaný náhradník.

„20.1. vstúpila do platnosti Vyhláška, na základe ktorej sa s cieľom zamedziť vyhadzovaniu vakcín môžu do poradovníku ako náhradníci hlásiť aj ľudia vo veku 65 a viac rokov. Očkovacie centrum ich môže osloviť v prípade, ak nemocnici vypadnú nahlásení záujemcovia o očkovanie. Túto možnosť registrovať sa do zoznamu využila aj rodina Lunterovcov, ktorých do poradovníka zaregistroval rodinný príslušník – táto iniciatíva teda nevyšla zo strany Úradu BBSK,“ uviedla hovorkyňa s tým, že žiarska nemocnica bola prvou v kraji, kde sa systém náhradníkov začal využívať.

Ako dodala, Ján Lunter mal možnosť zaočkovať sa už skôr, ako člen Bezpečnostnej rady kraja, tú však odmietol.

Ako sa stať náhradníkom?

Nahlasovať ako nahradníci sa ľudia môžu na infolinke, mailom či priamo na recepcii. Potom im zostáva už len čakať. Vysvetľuje to Jana Fedáková, hovorkyňa siete nemocníc Svet zdravia, do ktorej patrí aj tá žiarska.

„Následne sú záujemcovia zaradení do zoznamu náhradníkov a čakajú, kým ich nemocnica kontaktuje. Oprávnenosť zaradenia do zoznamu náhradníkov musí byť preukázateľne zdokladovaná na vakcinačnom mieste občianskym preukazom, resp. zdravotnou dokumentáciou pacienta, ktorá potvrdí aktuálnosť niektorého z uvedených ochorení,“ ozrejmuje Fedáková. Stále však platí, že vek záujemcov má presiahnuť 65 rokov (alebo tak, ako definuje vyhláška).

Vakcinačné centrum zriadila nemocnica v budove polikliniky na druhom poschodí, v prevádzke je od 9.00 do 15.00 hod. s výnimkou obednej prestávky. Záujemcovia sa môžu prihlásiť na čísle +42145 6709 1­03 alebo na mailovej adrese vlasta.mlatecova@ svetzdravia.com.

