Dovolenky zdraželi. Ako ísť k moru šikovne a lacno? Pandémia koronavírusu spôsobila, že ceny leteniek, ubytovania i prenájmu áut v mnohých dovolenkových destináciách išli hore. Šikovné riešenia však existujú. 13. júl 2021

Mnoho ľudí si minulý rok muselo odoprieť letnú dovolenku pri mori kvôli pandémii koronavírusu. Toto leto si to chcú vynahradiť a tak mnohí vyrážajú do zahraničia. Ak má niekto hlboko do vrecka, môže si počkať na last-minute zájazd. Tých však tento rok bude málo a nebudú také výhodné. Riešením je ísť na vlastnú päsť a riadiť sa zopár šikovnými radami.

Ceny stúpajú

Nárast cien služieb pre dovolenkárov potvrdzuje aj profesionálna cestovateľka Janka Travelhacker. Na svojom blogu zverejňuje overené informácie z mnohých svetových destinácií. Informuje, že tento rok zdraželi prenájmy áut, ubytovanie aj ceny za prenájom jácht.

„Dôvod je jednoduchý – počas kovidu predali autopožičovne veľa áut, niektoré skrachovali a tým pádom sa znížila ponuka. Dopyt však zrazu v lete 2021 vzlietol do neskutočných výšin, lebo každý chce ísť k moru," píše Janka.

Rovnaké to je aj s ubytovaním v turistických destináciách. Mnoho hotelov neprežilo úbytok turistov a tí, ktorí mali viac šťastia, potrebujú finančne dohnať stratové časy.

Lacné nemusí byť výhodné

Najviac je to cítiť na turisticky frekventovaných ostrovoch, kam sa dá dostať iba letecky alebo loďou. Sú to najmä vychytené grécke a španielske ostrovy.

Paradoxne však letecké spoločnosti ponúkajú v týchto dňoch veľmi lacné letenky práve do týchto miest. Ľudia tak môžu nadobudnúť pocit, že takáto dovolenka bude mimoriadne výhodná. Ak si nedajú pozor, môžu sa škaredo popáliť.

„Lacné letenky na Ibizu s Ryanairom sa môžu lúsknutím prstu premeniť na najdrahšiu dovolenku za posledné roky,“ varuje profesionálna cestovateľka.

Šikovné riešenia

Čo teda robiť, aby ste sa nenechali nalákať na lacnú letenku a následne sa nepopálili na drahých cenách zvyšných služieb? Janka Travelhacker jednoznačne odporúča urobiť si vopred dobrý prieskum trhu, aby ste vedeli, do čoho finančne idete.

„Nepozerať len na ceny leteniek a neisť tam, kde sú najlacnejšie letenky bez toho, aby si skontroloval/a ceny prenájmu auta (ak chceš prenajať auto) a hlavne ceny ubytovaní,“ uvádza Janka.

Skrátka, dovolenku si vždy riešte ako jeden balík spolu s letenkou, autom aj ubytovaním. Objednávajte až po tom, ako budete mať presný prehľad, koľko vás to všetko bude stáť. Možno potom zistíte, že oveľa viac sa oplatí poobzerať po nejakom menej vychytenom ostrove či letovisku, kde zväčša ceny bývajú prijateľnejšie.

Osvedčenou radou je odložiť si dovolenku až na september. V posledných rokoch sú teploty v tomto oficiálne prvom jesennom mesiaci stále príjemne vysoké, ale ceny ubytovania už klesajú aj o tretinu. Ako bonus budete mať zážitok z poloprázdnych pláží bez kričiacich detí, čo ocenia najmä bezdetné páry.

Ako na last-minute?

Ak chcete ušetriť, môžete si zvoliť aj kúpu last-minute dovolenky cez cestovku. Ale pozor, tento rok ich bude podstatne menej a neočakávajte žiadne bombastické zľavy na úrovni 80%. Cestovky si totiž zazmluvnili oveľa menej kapacít ako v minulých rokoch z dôvodu nejasnej situácie.

„Ak niekto chce ísť na last-minute dovolenku, mal by sa s jej kúpou poponáhľať. Hoci už teraz sú niektoré destinácie vypredané, cestovky nechcú otvárať ďalšie lety, pretože nemajú v súčasnej situácii istotu, že ich vypredajú,“ uviedol pre Dnes24 prezident Slovenskej asociácie cestovných kancelárií a agentúr Roman Berkes.

