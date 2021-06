Zdroj: TASR/AP Kedy sa oplatí last minute dovolenka? Pozor na možné sklamania! Chcete výraznejšie ušetriť na letnej dovolenke? V tom prípade môže byť last minute zájazd pre vás to pravé. Ale pozor, neplatí to vždy a pre každého. 29. jún 2021 MI Cestovanie Ako ušetriť

29. jún 2021 MI Cestovanie Ako ušetriť Kedy sa oplatí last minute dovolenka? Pozor na možné sklamania! Chcete výraznejšie ušetriť na letnej dovolenke? V tom prípade môže byť last minute zájazd pre vás to pravé. Ale pozor, neplatí to vždy a pre každého.

Zdroj: TASR/AP

Letná dovolenka pri mori pre štvorčlennú rodinu môže vyjsť na tisíce eur. Nečudo, že mnoho rodín vyhľadáva akciové last minute pobyty, ktoré cestovky vždy ponúkajú. Ušetriť tak môžete od 10% až do viac ako 60% z obvyklej ceny pobytu. Má to však svoje úskalia, o ktorých je dobré vedieť.

Skôr pre páry

Last minute dovolenky nie sú akciové len tak pre nič za nič. Znamá to, že hotel potrebuje obsadiť ešte pár posledných voľných izieb, ktoré im zostali. Väčšinou sú to len malé dvojlôžkové izby bez výhľadu na more, ktoré nepatria k tomu najlepšiemu, čo hotel ponúka. Z toho plynie jasné odporúčanie:

Last minute dovolenky sú vhodnejšie pre mladých ľudí vo dvojici, ktorým nezáleží na komforte a prvoradá je pre nich nízka cena.

Zohnať pekný apartmán alebo veľkú rodinnú izbu ako last minute už môže byť veľmi ťažké. Preto ak cestujete štyria a viacerí, radšej sa na last minute veľmi nespoliehajte, inak môžete zažiť sklamanie. Rovnako môžete byť obmedzení vo výbere destinácie.

Určite ešte natrafíte na zaujímavé last minuty v Chorvátsku, Turecku, Taliansku, či Grécku, ale vybrať si aj konkrétnu lokalitu v danej krajine už môže byť problém. Ponuka je skrátka obmedzená na to, čo zostalo.

Last minute dovolenky sú preto vhodné pre menej náročných turistov, ktorým je v zásade jedno, kam vycestujú. Hlavne, aby to bolo lacné a pri mori. Dôležitá je aj časová flexibilita, teda schopnosť zbaliť sa a odletieť v priebehu pár dní. V tom prípade môžete pozerať aj ultra last minute pobyty, kde sa ceny môžu prepadnúť aj viac ako o polovicu.

Porovnávajte ceny!

Aj pri last minute dovolenkách platí, že ich ponúkajú viaceré konkurenčné cestovky a preto je výhodné sa trochu pohrabať v ich ponukách. Ak si ten istý zájazd vyhľadáte na internete v rôznych cestovných kanceláriách, môžete zistiť, že niekde ho ponúkajú lacnejšie.

Dobrou pomôckou pri hľadaní cenovo najvýhodnejšej ponuky sú rôzne porovnávače dovoleniek, napríklad invia.sk alebo refundo.sk.

Ak ste jazykovo vybavení, určite vyskúšajte pozrieť si aj stránky zahraničných cestoviek. Najmä rakúske a nemecké kancelárie ponúkajú často lacnejšie zájazdy s lepšími službami. Dôvodom je väčší trh i konkurencia. V takom prípade však počítajte s odletom z Viedne alebo iného zahraničného letiska.

Dobrou alternatívou oproti last minute dovolenkám je vycestovať na vlastnú päsť. Pri kúpe letenky i ubytovania používajte porovnávacie portály. Neváhajte si vyhľadať ten istý let alebo hotel na viacerých stránkach, ideálne v rôznych jazykových mutáciách. Môžete tak ušetriť stovky eur.

Pre letenky navštívte stránky ako je flightor.com, kayak.ie alebo kiwi.com. Hotelové izby provnávajte na stránkach ako je trivago.sk alebo farecompare.com.

Ideálne je, ak ste s odletom flexibilní a môžete sa zbaliť a vyraziť takmer zo dňa na deň. V tom prípade si určite nechajte zasielať akciové ponuky zájazdov a leteniek na mail a budete mať istotu, že získate tú najvýhodnejši­u cenu.

Článok vznikol v spolupráci s mobilným operátorom 4ka

Zdroj: Dnes24.sk