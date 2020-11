12. november 2020 Zo Slovenska Dušan Kováčik sa vzdal funkcie špeciálneho prokurátora. Šeliga ho nazval ZAMETAČOM

Rada prokurátorov hodnotí pozitívne, že sa Dušan Kováčik vzdal funkcie špeciálneho prokurátora.

Novinárom to oznámil podpredseda Národnej rady (NR) SR Gábor Grendel (OĽANO). Prečítal im list, ktorým Kováčik parlamentu svoje rozhodnutie oznámil. Kováčik list napísal 10. novembra. Termín voľby nového šéfa špeciálnej prokuratúry zatiaľ neurčili.

Nová voľba

„Dnes (štvrtok, poznámka TASR) bolo NR SR doručené vzdanie sa funkcie špeciálneho prokurátora s nasledovným textom: ‚S ohľadom na skutočnosť, že uznesenie Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) z 25. októbra o vzatí do väzby mojej osoby nadobudlo právoplatnosť, týmto sa podľa ustanovení zákona o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry vzdávam funkcie špeciálneho prokurátora,‘“ priblížil Grendel. Osobne si myslí, že Kováčik v tejto situácii urobil to najrozumnejšie, čo mohol.

Dodal, že z rozhodnutia Kováčika vyplýva, že NR SR bude musieť vypísať novú voľbu špeciálneho prokurátora. O termínoch a ďalších krokoch budú podľa jeho slov verejnosť informovať. Nepredpokladá však, že by sa voľba spojila s voľbou nového generálneho prokurátora.

„Je to nová informácia, musíme si s kolegami sadnúť tak, aby to bolo všetko na poriadku a v súlade so zákonmi a termínmi, ktoré zákony predpokladajú,“ uviedol.

Dušan Kováčik je momentálne väzobne stíhaný. Okrem iného je obvinený zo zločinu založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny.

Podľa Denníka N sa podozrenia voči nemu netýkajú len kauzy bratislavskej zločineckej skupiny takáčovcov. Je tiež obvinený, že mal pomáhať mariť vyšetrovanie prípravy vraždy vyšetrovateľa NAKA. Okrem iných sa mal na tejto príprave vraždy podieľať aj bývalý riaditeľ Kriminálneho úradu finančnej správy Ľudovít Makó.

Rada prokurátorov to víta

Rada prokurátorov hodnotí pozitívne, že sa Dušan Kováčik vzdal funkcie špeciálneho prokurátora. Pre TASR to uviedol jej predseda Juraj Purgat s tým, že prokurátorská rada ho k tomu predtým vyzvala.

„Keďže máme oprávnenie navrhovať kandidáta na funkciu špeciálneho prokurátora, po uvoľnení tejto funkcie zasadneme a určíme si postup. O všetkom budeme verejnosť informovať,“ doplnil Purgat.

Na vzdanie sa funkcie špeciálneho prokurátora ho predtým vyzvala okrem Rady prokurátorov aj prvá námestníčka generálneho prokurátora Viera Kováčiková, Etická komisia prokuratúry a zároveň aj viacerí prokurátori Úradu špeciálnej prokuratúry.

Bol to mazetač

Podpredseda parlamentu Juraj Šeliga (Za ľudí) odhaduje, že voľba špeciálneho prokurátora v parlamente by mohla byť v januári alebo februári 2021. Odchodom Dušana Kováčika z funkcie špeciálneho prokurátora sa podľa neho začala naplno čistiť prokuratúra.

„Tento pán bol zametač, ktorý 61 prípadov zamietol pod koberec. Najzávažnejšie kauzy ako Gorila a ďalšie nevyšetroval,“ reagoval na Kováčika na štvrtkovej tlačovej konferencii. „Je podozrivý, že sa stretával aj s politikmi a snažil sa ovplyvňovať kauzy, prokuratúru i políciu,“ dodal.

Voľbu by mal vyhlásiť predseda parlamentu. Podľa Šeligu ju pravdepodobne vyhlási v jeho zastúpení podpredseda NR SR Gábor Grendel (OĽANO).

„Následne bude primeraný čas, okolo mesiaca, aby sa kandidáti mohli prihlásiť, následne bude plynúť 20-dňová lehota na zverejnenie životopisov a potom prebehne verejné vypočutie,“ informoval podpredseda NR SR.

