6. júl 2022 Monika Hanigovská Magazín Experti: Žralok v Egypte sa nesprával normálne! Čo vo vode môže UPÚTAŤ jeho pozornosť? V krátkom čase začali pribúdať stretnutia s morskými predátormi. Odborníci na žralokov preto analyzovali ich správanie. A prezradili aj to, čo by ste si do mora určite brať nemali!

Letná sezóna sa poriadne ani nezačala a už bola poznačená krvavým besnením žraloka. Najprv došlo k dvom smrteľným útokom v Egypte, potom sa iný predátor ukázal medzi plávajúcimi turistami na juhozápade Turecka.

Cestovateľ a odborník na žralokov Richard Jaroněk i dokumentarista a odborník na žralokov Steve Lichtag prezradili, ako rozmýšľa živočích, ktorého by v mori nechcel stretnúť nikto z nás. Informuje o tom CNN Prima NEWS.

Zviera je narušené

„Svojím spôsobom ide o defektné zviera, ktoré je postihnuté. Nie je to typické ani normálne, vymyká sa to žraločiemu štandardu,“ ohodnotil krvavý útok Richard Jaroněk.

Steve Lichtag sa obáva, že to nebol posledný útok: „Zviera to skúsilo a môže to skúsiť opäť. Ale nie je to o tom, že by sme tu mali ľudožrúta, to určite nie. Je to zviera, ktoré je narušené.“

Lichtag vraví, že pokiaľ sa ho nepodarí nájsť a zlikvidovať, čo je podľa jeho slov veľmi málo pravdepodobné, jedinec môže ďalej pokračovať vo svojej ‚krasojazde‘: „Potravy tam má dosť.“

Nemá čo žrať, je v strese

Jaroněk vysvetlil, prečo sa žralok odhodlal k tomuto kroku: „Je to zúfalé zviera, má problém s korisťou, nemá čo žrať. Navyše je v strese, pretože v mori je obrovské množstvo ľudí.“

Odborník vidí problém aj v tom, že plávame v ich blízkosti. „Zaberáme pláž a sme prekvapení, že dôjde k nehode. To je ich typické miesto, do príbojových vĺn chodia spať a loviť malé ryby, to je ich lovisko,“ prízvukuje Jaroněk.

Okrem toho, že narúšame žraločiu lokalitu, môžeme ich niečím zaujať? „Človek môže upútať žraloka čímkoľvek, napríklad i hodinkami, niečo, čo sa leskne, čo ho naláka,“ vysvetľuje na záver Jaroněk.

