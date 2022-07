VIDEO: Šok dovolenkárov v Turecku! Žralok ohrozoval ľudí, turisti ho ZMLÁTILI mopom

Len pár dní dozadu došlo k smrteľným zrazeniam dvoch turistiek v Egypte, ktoré zomreli po útoku žraloka. Dramatickej situácii dnes čelili aj turisti v populárnom letovisku na juhozápade Turecka.

K pláži medzi kúpajúcich sa turistov priplával žralok, ktorý sa priblížil až takmer k brehu a krúžil okolo ľudí. Dvaja muži ani na okamih nezaváhali, schmatli mop a ranami do hlavy morského predátora zahnali. Na udalosť upozornil portál tn.nova.cz.

Žralok sa objavil na pláži v tureckom letovisku Marmaris, priblížil sa k ľuďom a zdalo sa, že sa chystá na útok, uviedol portál Irish Mirror. V tesnej blízkosti sa v tom čase hrali aj deti.

Keď sa mopu chopili dvaja muži, zviera sa po opakovaných zásahoch nakoniec otočilo a z pláže odplávalo. Celú situáciu niekto zachytil aj na video. Ako informuje turecký denník EHA News, na pláži nevznikol chaos, turisti práveže zachovali pokoj, čo je pri žralokovi dôležité.

„Najväčší omyl, ktorý robia prevádzkovateľa rôznych rezortov je, že vyčlenia nejakú zónu bójkou alebo povesenými sieťami, ktoré ale nikdy nejdú na dno,“ vyhlásil dokumentarista a odborník na žralokov Steve Lichtag, ktorý sa predátorom a podmorskému svetu venuje už desiatky rokov. Informuje o tom CNN Prima NEWS.

Podľa jeho slov je najlepšie, ak úder zameriate na jeho tvár, žiabre alebo oči. A najmä, zachovajte pokoj, ak sa vám to zdá nemožné: „Mali by ste s ním mať očný kontakt. Nerobte to, že budete rýchlo plávať preč a zmätene búchať do vody. On sa chce pozrieť, čo sa na tej hladine robí.“

Ilustračné foto

📹| The shark, which was seen on the Marmaris coast, was removed by the citizens "by hitting its head with a floor mop". pic.twitter.com/xlwRohbsD4