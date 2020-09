Filmový svet smúti: Zomrela hviezda Jamesa Bonda a Game of Thrones

Mladá generácia môže herečku poznať z Game of Thrones, kde si zahrala Lady Olennu Tyrell.

Vo veku 82 rokov zomrela fenomenálna herečka Diana Rigg, hviezda Jamesa Bonda a Game of Thrones. Na Twitteri o tom informoval Lizo Mzimba. „Mala neuveriteľnú kariéru,“ napísal.

Diana Rigg si zahrala grófku Tracy di Vicenzo v šiestej bondovke V tajnej službe Jej Veličenstva. Objavila sa tiež v ikonickej sérii Sixies The Avengers ako Emma Peel. Mladá generácia ju môže poznať z celosvetovo známeho Game of Thrones (Hra o tróny), kde si zahrala Lady Olennu Tyrell.

