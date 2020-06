Šesták to povedal bez servítky: Takto sa pustil do rozhodnutia zväzu!

Veľkú nespokojnosť so spôsobom dohratia druhej slovenskej futbalovej ligy vyjadrili aj zástupcovia FK Poprad.

Zdroj: TASR

Východniarom patrí v tabuľke nadstavbovej časti štvrté miesto, na lídrov z Banskej Bystrice a Dubnice strácajú osem bodov a majú minimálnu šancu ako víťaz II. ligy vybojovať si účasť v baráži o postup do Fortuna ligy.

Tvrdá kritika

Viceprezident klubu a bývalý reprezentant SR Stanislav Šesták si vo vyjadrení na oficiálnom webe nedal servítku pred ústa. „Druhá liga sa dohrá za účasti dvoch tímov, ktoré majú rovnakú šancu na postup a štyroch "podržtašiek“, ktoré im budú pri tom asistovať. Každopádne, kto je v tabuľke najvyššie, má právo túžiť po postupe. A keď mu to umožnia, nech sa tak stane. Nemáme nič voči postupu najlepších. Ale namočiť do boja tímy, ktorým v dôsledku „novostvoreného systému“ nejde o nič a tváriť sa, že futbal je hra pre všetkých, to sa nám nezdá fér. Ak chceme, aby niekto postúpil, tak tam posuňme tabuľkovo najlepšieho, ale nevytvárajme ilúziu spravodlivosti tým, že si zahráme po štyri zápasy a uvidíme ako to dopadne," uviedol.

Nedomyslené rozhodnutie

Tridsaťsedemročný bývalý útočník považuje utorňajšie rozhodnutie výkonného výboru SFZ za mierne povedané nedomyslené. „Asi každé rozhodnutie by si našlo svojich obdivovateľov, alebo kritikov. Môj osobný názor je, že toto rozhodnutie je zlé a jeho regulérnosť je diskutabilná. Hrať o 10 dní nadstavbovú "minisúťaž“ o postup, v ktorej prakticky nemáme šancu je nezmysel. Na prvé dve mužstvá strácame 8 bodov a pri možnom maximálnom zisku, 12 bodov pri 4 zápasoch je šanca len teoretická. Vidíme to rovnako nereálne ako Skalica. Beriem, že stihnúť dohrať celú súťaž sa nedá, ale ak rozhodnú o prvej šestke, mohli sa s nami všetkými baviť, či to dáva zmysel a za akých podmienok. Ja nemám nič proti tomu, aby postúpila Bystrica, alebo Dubnica. Ale nevidím dôvod na našu účasť v tomto boji. Niekoľko hráčov máme v zahraničí, keď prídu, musia byť v karanténe. Ako ich máme zaradiť do kádra? Na druhú stranu, máme ich tu ťahať v danej situácii, keď nič nemáme v rukách a snažíme sa správať čo najekonomickejšie? Nikto tu neplače, ale snažím sa vysvetliť, prečo čo vidím takto. V jeden týždeň platí jedna vec a v ďalší zase iná. Paragrafy sa ohýbajú tak, ako to niekomu vyhovuje. Do ligy mal postúpiť jeden priamo a druhý mal hrať baráž. Neskôr sa už nemalo udiať nič, teraz je tu minisúťaž Samozrejme, že vnímam aj to, že by bolo nespravodlivé, keby Bystrica alebo Dubnica nepostúpili. Ale čo taký Prešov v tretej lige? Ich súťaž je zrušená. A to som zvedavý na rozhodnutia ohľadne ligy dorastu. Prepáčte, ale keď si sadneme u mňa v krčme s kamarátmi, dáme si pár pív a budeme rozhodovať, tak sa nám podarí presne to isté. Polovicu Slovenska vytočiť a druhú polovicu potešiť. Z tohto ide veľký amaterizmus. Rozdiel medzi nami a mužstvami od siedmeho miesta dole je taký, že nás dohrávka ligy bude stáť 10–15 tisíc eur navyše, ktoré prakticky vyhodíme do koša. Ostatní ušetria a môžu sa nerušene pripravovať na nový ročník. Získať nemôžeme nič, len stratiť. Môj názor nemusí vyhovovať každému, ale myslím si, že nemáme prečo do Skalice na prvý zápas cestovať. Zaujíma ma aké budú sankcie. Stiahnu nám tri body? Nech nám stiahnu aj 30 bodov. Veď z druhej ligy sa už vypadnúť nedá. Jedno rozhodnutie naráža na druhé. Iste, máme tu mladých hráčov, ktorí si šancu za takýchto okolnosti zaslúžia. Ale u nás mali šancu aj v minulosti a majú ju aj v budúcnosti. Ale hodiť ich do zápasov po tom, čo trénovali dva mesiace sami? Je iné ich testovať v dueloch proti ľahším súperom. Teraz ich máme pustiť do boja o postup," citoval ho web fkpoprad.sk

Podľa manažéra seniorských výberov v klube Romana Pazúra môžu byť pre klub problém aj bezpečnostné protivírusové opatrenia: „Doteraz sme nedostali hygienický manuál pre druhú ligu. Povedia, že môžme hrať a netušíme za akých podmienok. Času máme minimum. Viem len toľko, že hráči, aj realizačný tím by mali byť otestovaní. Mal by to zaplatiť zväz. Na konkrétne pravidlá spustenia zápasov čakáme.“

