3. jún 2020 Žiadny odchod do ruskej KHL! Opora kamzíkov zostáva naďalej pod Tatrami

Slovenský hokejista Marek Zagrapan bude aj v sezóne 2020/2021 pôsobiť v HK Poprad.

Zdroj: TASR

Klub o tom informoval na oficiálnej stránke, čím zároveň vyvrátil špekulácie o Zagrapanovom odchode do KHL.

Žiadna Riga

Ruské médiá v súvislosti so Zagrapanom nedávno informovali o blížiacej sa dohode s Dinamom Riga. Skúsený útočník však bude aj naďalej pôsobiť v Poprade, v ktorom odohrá tretiu sezónu za sebou a štvrtú celkovo. „V Poprade som sa rozhodol zostať, pretože sa tu cítim veľmi dobre. O novej zmluve sme s pánom riaditeľom Ľudovítom Jurinyim začali rokovať už pred koncom minulej sezóny, aj keď sme to vtedy ešte nestihli uzavrieť. Teraz sme sa dohodli bez problémov na ďalšej spolupráci,“ uviedol Zagrapan pre hkpoprad.sk.

Sezóna ako z partesu

Zagrapan odohral v predčasne ukončenej sezóne 2019/2020 55 zápasov, v ktorých dosiahol bilanciu 21 gólov a 23 asistencií. So ziskom 44 bodov sa stal najproduktívnejším hráčom svojho tímu: „Pred ukončením súťaže sme to mali veľmi dobre nastavené a verím, že v takej forme, v akej sme skončili, budeme aj v novej sezóne pokračovať a dúfam, že všetci urobia všetko preto, aby sme si dali čo najväčšiu šancu vyhrať ligu.“

Majú o neho záujem

Riaditeľ popradského klubu Ľudovít Jurinyi netajil spokojnosť s pokračovaním spolupráce so skúseným centrom: „Už na konci minulej sezóny boli náčrty ďalšej spolupráce a Marek prejavil záujem ostať v Poprade. V Poprade odvádzal skvelé služby, je to produktívny útočník a center s výborným korčuľovaním. Naša voľba bola jasná a som rád, že sme sa dohodli, pretože je to aj hráč s výbornými charakterovými vlastnosťami a je prínos pre kolektív. Boli sme s ním v kontakte počas celej karantény, Marek nás informoval aj o záujmoch z iných klubov. Koncom marca sa mu ozvali aj z KHL a medzi nami je dohoda, že ak by mal na stole ponuku a chcel by to skúsiť, tak môže ísť do KHL s tým, že v prípade, ak by mu to nevyšlo, tak by sa vrátil späť do Popradu. Po posledných diskusiách to však vyzerá, že ostane v Poprade.“

