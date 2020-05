27. máj 2020 Milan Hanzel Šport Hokej Hokejová NHL už pozná svoj osud: Dohrá sa prerušená sezóna?

V prípade reštartu zámorskej hokejovej NHL tímy naskočia priamo do play off. Prerušená základná časť sa už dohrávať nebude.

Toto uviedol komisár profiligy Gery Bettman. Netradičnú vyraďovačku by hralo 24 tímov, po 12 v každej konferencii.

Program dokončenia ligy

Prvé štyri tímy vo Východnej i Západnej konferencii majú na základe percentuálneho bodového zisku istý priamy postup do 2. kola play-off. Predtým však medzi sebou odohrajú miniturnaj, ktorý rozhodne o nasadení. Tímy v jednotlivých konferenciách by v prípade obnovenia súťaže absolvovali jeden vzájomný zápas. V 1. kole by štartovali kluby z 5. až 12. miesta, série by sa podľa predbežného plánu hrali na tri víťazné zápasy. Od 2. kola play off-by sa hralo klasicky na štyri víťazné duely. Všetky zápasy budú bez divákov.

Osmička vyvolených

Na základe postavenia v tabuľke si o nasadenie v 2. kole zahrajú vo Východnej konferencii Boston Bruins aj so Slovákmi Zdenom Chárom a Jaroslavom Halákom, Tampa Bay Lightning v kádri s Erikom Černákom, Washington Capitals s Richardom Pánikom a Philadelphia Flyers. Na Západe to budú St. Louis Blues, Colorado Avalanche, Vegas Golden Knights a Dallas Stars aj s Andrejom Sekerom.

Aj Tatar

Vďaka mimoriadnemu formátu sa v play-off predstaví aj Tomáš Tatar. Jeho Montreal zaostával za 8. miestom až o deväť bodov, napriek tomu sa predstaví v 1. kole play-off a o postup zabojuje proti Pittsburghu Penguins. Ďalšie dvojice vytvoria Carolina Hurricanes s New Yorkom Rangers, New York Islanders a Florida Panthers a Toronto Maple Leafs aj s Martinom Marinčinom proti Columbusu Blue Jackets. V Západnej konferencii sa v úvodnom kole predstavia dvojice: Edmonton Oilers – Chicago Blackhawks, Nashville Predators – Arizona Coyotes, Vancouver Canucks – Minnesota Wild, Calgary Flames – Winnipeg Jets.

Zo Slovákov, ktorí v tejto sezóne zasiahli do hry, sa sezóna skončila iba pre Christiána Jaroša a jeho Ottawu Senators. Pred bránami play off zostali aj Buffalo Sabres, New Jersey Devils, Anaheim Ducks, Los Angeles Kings, San Jose Sharks a Detroit Red Wings.

Bezpečnosť nadovšetko

Podľa slov Bettmana vedenie NHL a Hráčskej asociácie budú musieť po ústupe pandémie koronavírusu ešte dotiahnuť detaily týkajúce sa zdravotného a bezpečnostného protokolu a určiť dejiská zápasov. „Chcem všetkých ubezpečiť, že zdravie hráčov, trénerov aj ostatných ľudí na zápasoch je naša priorita. Samozrejme nič nie je bez rizika, ale pracujeme na pláne, aby sme ho minimalizovali. Dôvod, prečo sme sa rozhodli pokračovať sú fanúšikovia, ktorí chcú vidieť vyvrcholenie sezóny. A rovnako to chcú aj hráči,“ uviedol Bettman na oficiálnom webe profiligy.

Kde sa bude hrať?

Vedenie NHL počíta s dvoma dejiskami zápasov, jednom pre každú konferenciu. Do úvahy prichádza desať destinácií: Chicago, Columbus, Dallas, Las Vegas, Los Angeles, Pittsburgh a Minneapolis/St. Paul v USA a Edmonton, Toronto, Vancouver v Kanade. V tej však vyžadujú povinnú dvojtýždňovú karanténu, čo favorizuje americké dejiská. „Ak budú musieť hráči stráviť štrnásť dní v hotelovej izolácii, asi nebude možné počítať s Kanadou. Musíme nájsť riešenie, ktoré bude vyhovovať všetkým, ale verím, že sa nám to podarí,“ povedal zástupca komisára NHL Bill Daly.

Tréningy už o pár dní

V júni by sa mohli hráči vrátiť na ľadovú plochu so zatiaľ bezkontaktnými tréningami a s obmedzeným počtom hráčov v halách bez trénerského vedenia. Pred samotným obnovením ročníka by potom tímy absolvovali trojtýždňové spoločné tréningové kempy, nezačnú sa ale s určitosťou skôr ako 1. júla. Od toho sa bude potom odvíjať termín reštartu, ktorý zatiaľ nie je jasný. V zámorí sa špekuluje o závere júla či začiatku augusta, víťaz Stanleyho pohára by bol známy najskôr v septembri. „Ak by sme mohli začať s tréningami v polovici júla, tak by sme boli spokojní, rovnako ak by sa začalo hrať na prelome júla a augusta,“ citovala Bettmana agentúra AP.

