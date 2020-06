30. jún 2020 Milan Hanzel Šport Hokej Hokejový šampión Slovenska aj Česka ohlásil koniec: Bola to nádherná jazda!

Skúsený hokejový obranca Jozef Kováčik sa rozhodol, že v štyridsiatke je ten správny čas, aby ukončil bohatú profesionálnu kariéru.

Zdroj: TASR/Branislav Račko

Rodák z Topoľčian to oznámil „svetu“ prostredníctvom sociálnej siete.

„Nikdy nezabudnem na moje dva tituly so Slovanom Bratislava a hlavne na titul s mojou modrobielou Kometou Brno,“ uviedol na svojom Instagrame a pokračoval: „Mrzí ma neukončená cesta za postupom s mojím rodným mestom. Na záver už len toľko: Bola to nádherná jazda na ktorú nikdy nezabudnem a hlavne nech hokej naďalej spája ešte viac ľudí ako doteraz.“

Vypracoval sa

Kováčik sa z rodných Topoľčian po sezónach v Martine a Nitre dostal do Slovana Bratislava. S ním získal majstrovský titul a po štvorročnom pôsobení v „belasom“ drese zamieril do Brna. Jeho šesťročné účinkovanie v Komete vyvrcholilo majstrovským titulom v roku 2017. Následne sa vrátil do Nitry, no prevažnú časť ročníka 2017/2018 napokon odohral vo Zvolene. V uplynulých dvoch sezónach pôsobil v prvoligových Topoľčanoch.

Mrzí ho koronavírus

„Mal som nejaké zdravotné problémy a hral na tabletkách. Aj napriek tomu to však bolo ťažké rozhodnutie. Keď som to dnes (pondelok) pustil von cez instagram, tak sa mi až triasol prst, ale potom som si aj vydýchol. Škoda, že do sezóny 2019/2020 zasiahol koronavírus. Ak by sa pre nás skončila historickým postupom do najvyššej súťaže, ktorý bol náš cieľ, tak by som asi ešte jednu sezónu potiahol a pomohol Topoľčanom. Minimálne by som sezónu začal, ak by som bol zdravotne v poriadku. Mrzí ma to o to viac, že som mal chuť zabojovať v play off, to bola vždy časť sezóny, ktorá ma najviac bavila a do ktorej som dával všetko,“ uviedol Kováčik pre TASR.

Zostáva pri hokeji

Pri hokeji však zostane aj po hráčskej kariére a bude sa venovať trénerstvu. V minulosti si už vyskúšal trénovanie žiakov i juniorov a neskrýva ambíciu prejsť k mužom. „Zároveň pracujem aj vo firme zaoberajúcej sa hliníkovými balkónmi. Je to niečo nové, no zvykám si a celkom ma to baví. Športovci žijú počas kariéry v bubline, ako hokejisti sme len trénovali, hrali zápasy a dodržiavali životosprávu. Teraz ma čaká niečo celkom iné,“ poznamenal.

Sníval o NHL, ale…

Jeho kariéra mala priam ideálnu krivku. Z Topoľčian sa posunul do Martina a Nitry, neskôr do Slovana Bratislava a Komety Brno. „Ako malý chlapec som sníval o NHL. Vo veku 16, 17 rokov som pochopil, že sa to asi nepodarí. V tom čase brali do klubov NHL veľkých obrancov. Figuroval som síce v mládežníckych reprezentačných výberoch, no v ‚dvadsiatke‘ už nie. Túžil som svoju kariéru posunúť ešte vyššie, ideálne v KHL. Mal som odtiaľ aj niekoľko ponúk. Volali ma z Togliatti, keď tam hral Roman Kukumberg, iné kluby sa ozvali počas môjho pôsobenia v Komete Brno. Na jednej strane ma mrzí, že sa to nepodarilo, no na druhej môžem povedať, že hrať v Komete bolo skvelé. Môj spoluhráč Martin Erat povedal, že podmienky v klube sú, až na platy, lepšie než v NHL,“ povedal Kováčik.

Brno mu prirástlo k srdcu

Práve v Brne zanechal výraznú stopu. Vďačnosť tamojších fanúšikov za odvedené výkony pociťuje ešte aj tri roky po odchode z klubu. „Dodnes som v kontakte s mnohými ľuďmi z Brna, aj s fanúšikmi. Aj po oznámení konca kariéry sa mi mnohí ozvali, až som si poplakal. Už keď som odtiaľ odchádzal, tak boli skvelí.“

Myslí na rozlúčkový zápas

Už bývalý obranca, ktorý získal kompletnú medailovú zbierku v slovenskej aj českej extralige, myslí aj na rozlúčkový zápas: „Chcel som to urobiť v rodných Topoľčanoch a ešte som z tej ambície neupustil. Uvidíme, aká bude situácia s koronavírusom, pretože ja som zvyknutý hrať pred vypredaným štadiónom. Viem si predstaviť, že by prišli aj fanúšikovia Komety, Slovana, ale aj Nitry a, samozrejme, Topoľčian. Viem si predstaviť, že by každý z týchto táborov mal svoj sektor, ale uvidíme, či je to reálne vzhľadom na spomínanú situáciu.“

3 Galéria

Zdroj: TASR/Dnes24.sk