9. júl 2022 Magazín Idete na dovolenku autom? TOP rady, ktoré vám pomôžu pripraviť sa na cestu Množstvo Slovákov preferuje cestu na letnú dovolenku vlastným autom. Stačí dodržať niekoľko užitočných rád a počas putovania za vysnívaným relaxom vás nič neprekvapí.

Dovolenka autom je pre mnohých obľúbená najmä vďaka slobode, voľnosti a dobrodružstvám. Zo Slovenska to navyše máme k moru len na skok a na pláži môžeme byť už po pár hodinách jazdy. Či už sa vyberiete na juh do Slovákmi obľúbených destinácií ako sú Terst, Istria, či Makarska alebo pôjdete za históriou na sever do Poľska alebo Nemecka, tieto rady využijete vždy.

1. Skontrolujte auto

Nemusíte robiť veľkú generálnu kontrolu, ale aspoň základné veci na vozidle by ste mali pozrieť, či máte dostatok oleja, brzdovej či chladiacej kvapaliny. Pozrite aj vodu do ostrekovačov. Okrem toho ešte zmerajte tlak v pneumatikách, tie mäkšie dofúkajte. Zlepšíte tak ovládateľnosť auta a znížite spotrebu. Pre váš väčší komfort ešte skontrolujte funkčnosť klimatizácie a nezabudnite na povinnú výbavu – výstražný trojuholník, reflexné vesty pre celú posádku auta a lekárničku.

2. Máte platné doklady?

Nie je to žiadna veda, ale mnohým z nás sa už stalo, že sme pozabudli na platnosť vodičského či občianskeho preukazu. Nájsť exspirovaný vodičský preukaz pri policajne kontrole na dovolenke v Taliansku väčšinou nebýva príjemným zážitkom. Myslite teda na platnosť vašich dokladov a rovnako aj všetkých cestujúcich. Nezabudnite skontrolovať, či máte pri sebe aj všetky doklady od vozidla.

3. Nezabudnite na poistenie

Možno je to pre mnohých úplná banalita, ale skontrolujte si aj platnosť Povinného zmluvného poistenia. Poisťovniam sa už viackrát stalo, že klient zabudol na úhradu PZP a keď následne spôsobil v zahraničí škodu, bol z toho problém. Výhodou je mať aj havarijné poistenie.

Samozrejmosťou by pre vás aj vašu rodinu malo byť aj cestovné poistenie. Ošetrenie v prípade úrazu či ochorenia býva v zahraničí drahé, nehovoriac o turisticky vychytených lokalitách. Myslite na to ešte pred cestou, obzvlášť túto sezónu, kedy platia vo viacerých krajinách rôzne opatrenia.

4. Čo si zbaliť do auta?

Všetko potrebné, teda doklady, peňaženku, mobil, nabíjačku, antibakteriálny gél, rúško, vodu či malé občerstvenie si zbaľte k sebe do auta, aby ste mali tieto veci po ruke aj v prípade nečakaných udalostí.

5. Buďte informovaní

Ako sme už spomínali v odseku o poistení, viaceré krajiny majú rôzne opatrenia a obmedzenia. Ak idete k moru a prechádzate cez ďalšie krajiny, oboznámte sa nielen s opatreniami v cieľovej krajine, ale aj v krajinách vášho tranzitu pre prípad nečakanej zastávky, návštevy čerpacej stanice či nehody. Nezabudnite do batožiny pribaliť náhradné rúška či respirátory, určite sa vám zídu aj rukavice.

