Ján opisuje ťažkosti s koronavírusom: V umelom spánku bol 10 dní, mal nočné mory

Maséra hádzanárov Tatrana Prešov zasiahol koronavírus až tak, že mal halucinácie a nerozoznával skutočnosť. Jan Bilek opísal náročný boj s ochorením Covid-19.

Zdroj: Tatran Prešov handball team

Jan Bilek mal obojstranný ťažký zápal pľúc. Má 58 rokov, dvadsať z nich sa venoval profesionálnemu tancu. Za posledných päť rokov precestoval s prešovskými hádzanármi Európu krížom-krážom. Je totiž masérom tohto klubu. Redakcii Dnes24 jeho skúsenosť sprostredkoval hádzanársky tím Tatrana Prešov.

Potenciál tam je

Ochorenie na Covid-19 zasiahlo Jána tak, že s ním bojuje už vyše mesiac a pol. Stav sa mu zlepšuje len veľmi pomaly. Zadýcha a unaví sa pri každej menšej námahe.

„Potenciál na oživenie pľúc tam vraj je. Trénujem dychovými cvičeniami, postupne sa ich snažím rozťahovať. Nové pľúca to však už nebudú. Keď začnem rýchlejšie dýchať či rozprávať, hneď kašlem. A vraj sa toho tak skoro nezbavím, pretože sú zdevastované,“ povedal pre web Tatrana.

Aj keď nákazu nepodceňoval, ani vo sne mu nenapadlo, žeby sa ho ochorenie Covid-19 mohlo takto „dotknúť“. So zdravím totiž nemal roky problémy.

Nebol chorý roky

„Mal som také krátke obdobie, keď som si myslel, že koronavírus bude niečo podobné ako chrípka. A že horší vplyv to má na ľudí, ktorí majú vážne zdravotné problémy. Ja som nebol posledných vyše 15 rokov vôbec chorý. Nevedel som čo je chrípka, či angína,“ prezradil o svojom zdravotnom stave pred prepuknutím choroby.

Začalo sa to teplotami, bolesťou hlavy a suchým kašľom. Liekmi sa podarilo teplotu na chvíľu znížiť, ale choroba následne udrela ešte silnejšie. Teplota stúpla na takmer 40 stupňov Celzia a rodina ho spolu so záchrankou prehovorila, že bude predsa len lepšie ísť do nemocnice.

Halucinácie a nočné mory

„Bolo to moje šťastie. Lekár sa neskôr vyjadril, že ak by som prišiel o deň neskôr, nemal by som šancu. Na prežitie mi dávali 30%-tnú nádej,“ znejú desivé slová.

Potvrdzuje ich aj fakt, že nasledujúcich desať dní strávil na pľúcnej ventilácii v umelom spánku.

Skončil zaintubovaný na Covid anesteticko-resuscitačnom oddelení (ARO) prešovskej fakultnej nemocnice. „Nevedel som o ničom, to ale neznamenalo, že som v mysli nereagoval. Mal som rôzne halucinácie a nočné mory. Nerozoznával som, čo je skutočnosť. Bolo to nesmierne živé, desivé a deprimujúce. Museli mi dávať aj lieky na srdce, ktoré dostávalo zabrať,“ opisuje ďalšie zážitky, ktoré by neprial ani nepriateľovi.

Beh na dlhú trať

„Ešte nič nie je vyhraté, ale z najhoršieho ste vonku,“ s týmto odkazom ho lekári poslali domov, aby sa čím skôr postavil na nohy. Verí, že sa veci na dobré obrátia. „Chce to čas, pomaly krôčik po krôčiku to príde. Len treba byť trpezlivý. Táto rehabilitácia je beh na dlhú trať," povedal.

Čo mu ale robí vrásky na čele, to sú reakcie mnohých ľudí a ich zľahčovanie, či dokonca popieranie vážnosti ochorenia.

Poďakovanie lekárom

„Niekedy mám pocit, že to ľudia pochopia až vtedy, keď to zažijú na vlastnej koži,“ priznáva. Práve preto sa aj po porade s rodinou, odhodlal o tom, čo prežil, prehovoriť.

Na záver už dodáva iba jedno. „Ďakujem Bohu, že mi dal druhú šancu na život.“ Chce taktiež poďakovať lekárom a zdravotným sestrám v prešovskej nemocnici. „Som im nesmierne vďačný, lebo som presvedčený, že urobili veľký kus práce a robili to, čo v daných podmienkach mohli," dodal na záver pre web Tatrana Prešov.

Hl. foto: archívne

Zdroj: Dnes24.sk