29. apríl 2023 Magazín Ježiš, Kleopatra a ďalší na SELFIE: Al vytvorila takmer DOKONALÉ obrazy, nájdete CHYBY? Takto ste ich ešte nevideli. Filmový strihač požiadal umelú inteligenciu, aby vytvorila obrazy so známymi osobnosťami.

Filmový strihač Duncan Thomsen ukázal svetu, ako by to vyzeralo, ak by si tie najznámejšie historické a biblické postavy naraz vytvorili populárnu fotku známu ako selfie. Thomsen pracoval pomocou umelej inteligencie (AI). Tá pretavila jeho jednotlivé zadania do digitálnych obrazov. Filmový strihač ich neskôr uverejnil na sociálnej sieti. Sú tak vydarené, že sa veľmi rýchlo šíria internetom.

Takmer dokonalá snímka vykresľuje Ježiša a dvanástich apoštolov počas poslednej večere, iný obrázok zachytáva Božieho syna na skupinovej fotke. Al popracovala aj na Kleopatre, zaostrila na anglickú kráľovnú Alžbetu I. a stvárnila napríklad i Napoleona či Máriu Stuartovú.

Tvorivý proces

„Výsledky sú výborné a každý, s kým som sa podelil o svoju prácu, nemohol uveriť tomu, ako reálne obrázky vyzerajú,“ povedal Thomsen pre Daily Mail.

Proces vzniku jednotlivých snímok nebol jednoduchý. „AI je špičková technológia. Strávil som mesiac vymýšľaním vzorcov, jazyka a fotografických prvkov, aby som fotkám dodal tento selfie efekt.“ Filmový strihač prezradil, že Al vyžadovala „absolútny popis“ jednotlivých požiadaviek.

Pomôže na školách?

Thomsen sa domnieva, že Al by mohla byť aplikovaná pri výučbe dejín: „Táto technológia by mohla byť použitá v školách ako nový spôsob výučby a zapojenia detí do svetovej histórie. Je to ako cestovanie v čase bez stroja času. Môžete požiadať AI, aby bola historicky presná a potom môže odkazovať na čokoľvek a kdekoľvek a v tom je jej krása.“

Nedostatky sú, ale…

Napriek fantastickým výsledkom sú na digitálnych snímkach malé nedokonalosti. Umelá inteligencia sa sem-tam netrafila. Ježišovi zdeformovala oči a niektoré postavy majú štyri prsty. Napriek tomu sú niektoré detaily viac než vydarené. Digitálne umenie zachytáva množstvo fascinujúcich podrobností – ľudské emócie, oblečenie typické pre dané obdobie či napríklad tiene okolitých objektov a ľudí.

Ako sa AI činila, si môžete pozrieť v priloženom albume a v príspevkoch na Twitteri.

Here are 5 fascinating "historical selfie photos" by Duncan Thomsen (using MidJourney).



1. The Last Supper pic.twitter.com/aYB9H1OdGf — Trung Phan (@TrungTPhan) April 1, 2023

3. Neanderthals during Stone Age pic.twitter.com/ad9KABI0Gf — Trung Phan (@TrungTPhan) April 1, 2023

