21. apríl 2023 Magazín Kolujú po internete FOTKY bez vášho vedomia? TAKTO to zistíte! Je možné, že aj vaše fotky kolujú niekde na internete. Čo s tým? Existuje nástroj, ktorý vypátra, kde všade by ste sa mohli nechcene ocitnúť.

Digitálna doba so sebou prináša vymoženosti, o akých sa ľudstvu pred pár rokmi nesnívalo. No zároveň s ňou prichádzajú problémy. Na internete čoraz častejšie dochádza ku krádeži identity a osobných údajov, no samostatnou kapitolou sú osobné fotografie.

Súkromný účet nevyrieši všetko

V bezpečí nie sú ani tie digitálne momentky, ktoré sú spravované cez súkromné účty. Ako je to možné? Predstavte si, že sa vyberiete napríklad na spoločenskú akciu, kde ste s rodinou či priateľmi.

Vtedy postačí, ak niekto z nich uverejní fotky bez vášho povolenia. Možností je však ďaleko viac. V ére smartfónov sa napríklad veľmi ľahko ocitnete v zábere niekoho iného.

Vypátra vás

Existuje však stránka, ktorá dokáže takéto „blúdiace“ fotky odhaliť. Veľkým hitom je systém PimEyes s funkciou rozpoznávania tváre. Postačí, ak do vyhľadávača vložíte svoju fotku alebo nasnímate obrázok prostredníctvom fotoaparátu v mobile. Možno aj vás prekvapí, čo všetko systém dokáže nájsť.

Tak ako má PimEyes veľký zástup fanúšikov, má aj odporcov. Tí tvrdia, že stránka PimEyes môže byť zneužitá. Služba je v základnej variante bezplatná.

