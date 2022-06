Zdroj: Instagram.com/domicibulkova VIDEO: Ukrýva Cibulková pred svetom sladké tajomstvo? Nie som tehotná, ALE... Dominika Cibulková sa ukázala v plavkách a takto okomentovala svoju postavu. 4. jún 2022 Monika Hanigovská Magazín

Dominika Cibulková si veľmi rada vychutnáva spoločné chvíle s rodinou a najmä s manželom a synčekom. Nebolo tomu inak ani teraz!

Bývalá špičková tenistka nedávno oddychovala na pláži, a o túto momentku sa podelila s verejnosťou. Na videu je vidieť, ako si s úsmevom užíva relax. Fanúšikov však mohlo zaujať úplne niečo iné – jej jednodielne plavky.

„Šťastná manželka – šťastný život, haha nie som tehotná, iba tučná a skutočná,“ okomentovala video na Instagrame samotná Cibulková.

Fanúšikov potešila

„Krásna sebavedomá baba, kiežby sa každá, ktorá má tak blbé pripomienky, radšej venovala niečomu užitočnejšiemu,“ okomentovala jej video Stefany, a za pravdu jej dala i ďalšia Slovenka: „Domi ty si zlata baba, vždy usmiata a pozitívne naladená. Spokojná a tak to ma byť.“

Mnohé Slovensky boli nadšené z toho, že nepoužíva žiadne skrášľujúce filtre, ktoré sú na Instagrame veľmi žiadané. „Mám tú istú “stavbu” tela, typ postavy a viem, že kila idú dole veľmi ťažko… a to, že ukazuješ, aká naozaj si, a nehráš sa na filtre a podobne, je super!,“ vyznala sa Veronika.

Manžel chce ďalšie deti

To, či nosí pod srdcom život, to ukáže čas. Niekdajšia štvrtá najlepšia tenistka sveta už v minulosti prezradila, že jej manžel by nerád ostal len pri Jakubkovi a doprial by rodinke ďalšieho člena. „Úplne sa v tom našiel. Chce ďalšie deti,“ prezradila pre TV blesk.cz.

Zdroj: Dnes24.sk