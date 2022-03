Zdroj: Facebook.com/Monika Beňová Beňová NALOŽILA vláde aj Čaputovej: Našťastie sme v EÚ a máme aj NAOZAJSTNÝCH politikov! Pred tromi týždňami europoslankyňa Monika Beňová pohrozila Smeru, že z neho vystúpi a teraz si zobrala "do parády" našu vládu a prezidentku. Čo jej prekáža? 23. marec 2022 han Politika

23. marec 2022 han Politika Beňová NALOŽILA vláde aj Čaputovej: Našťastie sme v EÚ a máme aj NAOZAJSTNÝCH politikov! Pred tromi týždňami europoslankyňa Monika Beňová pohrozila Smeru, že z neho vystúpi a teraz si zobrala "do parády" našu vládu a prezidentku. Čo jej prekáža?

Na začiatku marca sme vás v tomto ČLÁNKU informovali o tom, že slovenská europoslankyňa za Smer-SD Monika Beňová odmieta akýkoľvek náznak spolupráce s europoslancom Milanom Uhríkom a jeho neparlamentnou stranou Republika.

V prípade takýchto náznakov avizuje odchod zo Smeru-SD. Zároveň podporila Ukrajinu a nesúhlasí s tým, že ide o konflikt USA a Ruskej federácie.

Aj o Ukrajine

Jej stranícky šéf Robert Fico v tom čase tvrdil, že Ukrajina sa stala obeťou mocenského konfliktu medzi USA a Ruskom.

„Som úplne zásadne proti akýmkoľvek čo len náznakom o spolupráci či o nevýlučení spolupráce s Milanom Uhríkom a so ‚stranou‘ Republika. Je to pre mňa osobne ‚no go‘. Verím, že aj pre Smer-SD a jeho členov. Ak nie, ja zo strany odídem. Náznaky akejkoľvek ‚spolupráce‘ sú pre mňa osobne neakceptovateľné. V žiadnej podobe,“ vyhlásila Beňová na sociálnej sieti.

Doplnila tiež, že v súvislosti s aktuálnym vojenským konfliktom podporuje našich východných susedov. „Nie je to konflikt USA a Ruskej federácie. Je to útok na Ukrajinu zo strany Putina a jeho blízkych spolupracovníkov. Som si istá, že väčšina Rusov to tak rovnako vníma,“ napísala.

V sérii príspevkov na Facebooku sa vyjadruje ku aktuálnym situáciám a obula sa aj to prezidentky a premiéra. Viac sa dočítate na ďalšej strane.

Pekný deň z Bruselu, dnes a zajtra máme plenárne zasadnutie. Samozrejme aj tu veľa diskutujeme o situácii v EÚ v... Posted by Monika Beňová on Wednesday, March 23, 2022

Zdroj: Dnes24.sk