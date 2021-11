Zdroj: Milan Hanzel/Dnes24.sk Konzílium navrhuje povinné testy do práce, OBMEDZENIE pohybu neočkovaných i OTVÁRACÍCH hodín Konzílium odborníkov navrhlo vláde sprísnenie súčasných opatrení proti pandémii. Situácia je alarmujúca a hrozí kolaps zdravotného systému. 5. november 2021 ELA Zo Slovenska

Konzílium odborníkov navrhuje obmedziť pohyb neočkovaných proti ochoreniu COVID-19 v čiernych okresoch. Odporúča tiež obmedziť prezenčnú výučbu na školách s horšou situáciou.

Odborníci by tiež zvážili povinné očkovanie pre vybrané skupiny obyvateľov. V piatok o tom informovala členka konzília Elena Prokopová.

COVID automat je dobrý

Súčasný COVID automat je podľa odborníkov dobrý, treba ho však dôslednejšie uplatňovať, najmä v čiernych okresoch. Zároveň chcú zvýhodniť očkovaných.

Ako však zdôrazňujú, úľavy môžu mať len vtedy, ak budú pre nezaočkovaných platiť obmedzenia, a očkovaní budú dodržiavať stanovené podmienky.

Pre nezaočkovaných v čiernych okresoch by odborníci zaviedli zákaz vychádzania s obdobnými výnimkami ako počas minulej zimy.

Mohli by teda chodiť do práce, obchodov pre zabezpečenie nevyhnutných potrieb či k lekárovi. Očkovaní a ľudia po prekonaní ochorenia by naopak mali väčšiu slobodu, mohli by napríklad jesť v interiéri stravovacieho zariadenia či ubytovať sa v hoteli. Avšak iba pri dodržaní pandemických opatrení.

Povinné očkovanie treba zvážiť

Konzílium navrhuje tiež zvážiť povinné očkovanie proti ochoreniu COVID-19 pre vybrané skupiny obyvateľov podobne ako v iných štátoch Európskej únie.

Na zvýšenie zaočkovanosti by sa podľa odborníkov mali sústrediť všetky sily. Apelujú tiež na zrýchlenie podávania tretích dávok vakcíny. Zdôrazňujú potrebu zabezpečiť kontrolu opatrení, ale aj význam osobnej zodpovednosti ľudí.

Ukončenie výučby v škole

Školám s výrazným počtom tried v karanténe by odporučili ukončiť prezenčnú výučbu. Ako pripomenula Prokopová, už v súčasnom školskom automate sa hovorí, že regionálny úrad verejného zdravotníctva môže rozhodnúť o zatvorení školy.

V červenej a horšej farbe okresu by sa mal podľa odborníkov vyžadovať od zamestnancov test, potvrdenie o očkovaní alebo prekonaní ochorenia.

Dôrazne tiež odporúčajú prácu z domu. V bordových a čiernych okresoch chcú obmedziť otváracie hodiny do 22.00 h.

Sprísnenie v zamestnaní

Konzílium odborníkov žiada, aby z pandemickej PN, ktorá sa vypláca pri ochorení COVID-19, čerpali výhody len očkovaní ľudia. Žiadajú aj ďalšie sprísnenia, napríklad používanie COVID passov aj na chodenie do práce už od červených okresov a dôrazné odporúčanie home office tam, kde je to možné.

Odborníci tak navrhujú, aby sa zamestnanci pri vstupe do práce museli preukazovať dokladom, či už o očkovaní, prekonaní ochorenia COVID-19 alebo o negatívnom výsledku testu.

A to počnúc červenými okresmi a v horších okresoch. „Dôrazne odporúčame home office všetkým ľuďom, ktorí môžu takto fungovať od červeného okresu,“ povedala členka konzília a hlavná odborníčka Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR pre primárnu pediatriu Elena Prokopová. Na toto je však potrebná aj právna úprava.

Pandemická PN

Odporúčajú tiež platiť zvýhodnenú dávku počas PN pri ochorení na COVID-19 len zaočkovaným ľuďom. Odborníci si myslia, že by to pomohlo zvýšiť mieru zaočkovanosti na Slovensku.

Všetky opatrenia, ktoré členovia konzília vymenovali, však pomôžu len vtedy, ak ich budú ľudia dodržiavať a bude sa to kontrolovať.

„Tento návrh konzília odborníkov odovzdávame do rúk ministra zdravotníctva a vlády, takže to, kedy budú platiť a či budú platiť, záleží na nich,“ povedala členka konzília a primárka Kliniky infektológie a geografickej medicíny UNB – Kramáre Alena Koščálová. Ideálne by však podľa odborníkov bolo, aby začali platiť čo najskôr.

