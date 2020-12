28. december 2020 Magazín TÝŽDENNÝ HOROSKOP podľa astrologičky Valiky: Ktoré znamenia čaká veselý Silvester?

Ako sa bude dariť jednotlivým znameniam zverokruhu v týždni od 28. decembra - 3. januára?

V stredu 30. decembra je tu spln v znamení Raka. „Je to téma mama, otec, naše korene. Odkiaľ sme vzišli a kam sa raz navrátime,“ približuje astrologička Valika Polčicová, ktorá pre vás pripravila týždenný horoskop.

Baran

Ani posledný pracovný týždeň tohto roku nebude na vašom pracovisku pokojný. Vaši nadriadená od vás vyžadujú dokončiť všetko zameškané, čo vás dostáva pod stres. Našťastie, doma je pokoj a pohoda, takže vám ostáva dostatok času na to, aby ste mohli v kruhu vašej rodiny relaxovať a odpočívať. Oslavy Silvestra by ste mali osláviť v kruhu rodiny.

Býk

Ak ste do teraz nenašli odvahu vašim nadriadeným predostrieť nové projekty a plány, tak v priebehu tohto týždňa tak urobte. Nevadí, že je už záver roka, vaši nadriadení budú ochotní vás vypočuť. V súkromí pozor na hádku počas utorka medzi vami a vašimi partnermi. Silvester budete mať veľkolepý. Zažijete veľa zábavy, smiechu a radosti v spoločnosti najbližších a priateľov.

Blíženci

Záver tohto pracovného roka sa prejavuje aj na vás. Ste unavení, ale aj vystresovaní a nervózni, lebo nestíhate. Ale, našťastie, je vaša námaha finančne dobre ohodnotená. Váš osobný život vám všetky tie nepríjemnosti na pracovisku vyrovnáva, pretože v tejto oblasti života ste na výsosť spokojní a šťastní. Aj tohtoročný Silvester bude plný radosti a zábavy.

Rak

Záverečný pracovný týždeň tohto roka bude pre vás príjemný a pokojný. Všetko, čo ešte treba urobiť, zvládate postupne, takže aj vaši nadriadení sú spokojní. V osobnom živote, ako aj v citovej oblasti prežívate pohodu. Na oslavy Silvestra máte všetko dokonale pripravené, takže vám nič nebráni, aby ste si počas nich užili veľa zábavy, smiechu a radosti v kruhu tých, ktorí sú pre vás dôležití a vzácni.

Lev

V tomto pracovnom týždni sa venujete viac-menej len maličkostiam, pretože všetko dôležité máte úspešne zvládnuté a toto vedomie vám dáva pocit spokojnosti a optimistickú náladu. Posledný deň roka – Silvester – oslávite tak, ako ste si to naplánovali, či už budete sami, alebo v širokej spoločnosti rodiny a priateľov. Máte celkovo dobrý pocit z dosiahnutých výsledkov v každej oblasti vášho života.

Panna

Cítite sa unavení ako fyzicky, tak aj psychicky, pretože aj počas týchto dní musíte naplno zarezávať. Ale všetka tá námaha sa vám vypláca, pretože ste za ňu náležite finančne ohodnotení. V kruhu vašej rodiny si počas tohto týždňa vynahradíte všetko. Celá vaša rodina vám prejavuje vďačnosť a spokojnosť so všetkým, čo ste pre nich urobili. Silvester bude plný zábavy a pohody. Zažijete veľa radosti a smiechu. Tak si to užite.

Váhy

Aj posledný pracovný týždeň sa bude pre vás niesť v znamení úspechov. Môžete dokonca vašim nadriadeným prezentovať nové plány, projekty a návrhy. Stretnú sa u nich s pochopením a podporou. V osobnom živote počas utorka doma neriešte nič dôležité. Hrozia hádky. Iba čo by ste si pokazili oslavy Silvestra, na ktoré sa tešia všetci vaši rodinný príslušníci. Pripravili vám totiž kopec prekvapení, naplnených zábavou a smiechu.

Škorpión

Ešteže je pred vami skrátený pracovný týždeň, pretože sa vám v zamestnaní nebude dariť dokončiť všetko, čo vám bolo zo strany vašich nadriadených uložené. K tomu všetkému sa necítite dobre ani fyzicky, ani psychicky. Vaši partneri sa vám snažia vytvoriť pohodu a pokoj. Sú vám oporou, preto sa im snažte počas Silvestra revanšovať. Buďte k nim pozorní a snažte sa im aj vy vytvoriť atmosféru naplnenú radosťou a spokojnosťou.

Strelec

Za vaše veľmi dobré tohto týždňové, ale aj celoročné pracovné výkony a výsledky, ste zo strany vašich zamestnávateľov finančne štedro ohodnotení, z čoho máte nielen veľkú radosť, ale aj dobrý pocit. Aj v osobnom živote, v partnerskom a rodinnom spolužití prežívate príjemné chvíle hlavne v posledný deň tohto roka. Užívate si spoločne zábavu, smiech a radosť.

Kozorožec

V záverečnom týždni tohto roka sa v zamestnaní okrem toho, že sa darí, dozviete aj správy, ktoré vám prinesú pozitívne zmeny, z ktorých budete môžete mať radosť. No je dosť možné, že si to nedokážete užiť, pretože sa cítite nesmierne unavení. Preto sa doma v kruhu vašej rodiny na Silvestra poriadne zabavte. Veseľte sa a nemyslite na nič. Snažte sa úplne vypnúť. Riešte len zábavu a smiech.

Vodnár

Tento pracovný týždeň sa na pracovisku budete musieť obracať ako najlepšie viete, ale bude to stáť za to. Pomôže to vašej kariére a aj finančne si hneď začiatkom budúceho roku výrazne prilepšíte. Oslavy Silvestra si najlepšie užijete doma v pohodlí a kruhu rodiny. Ak plánujete zábavu niekde mimo, tak si vezmite so sebou niečo, čím budete môcť predísť bolesti hlavy. Tá vás bude v tento deň trochu trápiť.

Ryby

Čo vás bude najviac tešiť na tomto pracovnom týždni je to, že bude o deň kratší. Už aj vy cítite únavu a vyčerpanosť, preto sa nesmierne tešíte na dni voľna a oslavy Silvestra v kruhu rodiny a priateľov. Tešíte sa na veľa zábavy, radosti a smiechu, ktorých bude neúrekom. Aj oblasť lásky a citov, ktorá je pre vás tak dôležitá, vám prináša celkovú spokojnosť. Milujete a ste milovaní.

Ilustračné foto

Zdroj: Dnes24.sk