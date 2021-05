16 Galéria Zdroj: TASR/Jaroslav Novák Slová kouča hokejovej reprezentácie hovoria za všetko: Som na celý tím HRDÝ Tréner slovenských hokejistov mal po víťazstve Slovenska nad Ruskom iba slová chvály. Craig Ramsay vyzdvihol svojich zverencov za bojovnosť i obetavosť 25. máj 2021 han Hokej

16 Galéria Zdroj: TASR/Jaroslav Novák

Najviac však vyzdvihol tímový výkon, vďaka ktorému Slováci zdolali Rusko 3:1 a v A-skupine majú po troch dueloch na konte 9 bodov.

Ako videl triumf

Slováci zdolali Rusov na MS po dlhých 17 rokoch. „Ako tím sme hrali extrémne dobre. Snažili sme sa zamerať na silné stránky súpera, ktoré sme si ukázali na videu. Hlavne sme sa však chceli zamerať na nás a pracovať tak, aby sme hrali rýchlo a stíhali sa vracať do obrany. Veľa sme sa rozprávali o tom, aby sme strieľali veľa pukov na bránu a dorážali ich. Myslím, že sa nám to počas takmer celého zápasu darilo. Súper nás v druhej časti predčil, ale potom sme sa vrátili do zápasu. Hráči bojovali o výsledok, boli obetaví. V tretej tretine sme dokázali dokonca dvakrát skórovať,“ uviedol Ramsay.

Slováci majú pred sebou dva dni voľna, ale tréner upozorňuje hráčov, aby aj počas neho rozmýšľali ako tím: „Hráči budú mať čas na odpočinok. Pre nás je dôležité, aby rozmýšľali ako tím a boli súčasťou jednoliateho kolektívu. Hovoríme im, že turnaj je dlhý a toto boli iba prvé zápasy a ďalšie máme pred sebou. Doprajeme im, aby si dnešok užili, aby boli na seba hrdí, keďže ako tím podali výborný výkon. Navzájom sa podporovali, ale musia v tomto nasadení ďalej pokračovať a hrať zápas celých 60 minút.“

Nelietajú v oblakoch

Triumf nad Ruskom dal Slovákom veľmi dobrú východiskovú pozíciu v bojoch o postup do štvrťfinále. Ramsay však veľmi dobre, na čo sa treba zamerať najbližšie. „Nemyslím si, že po tejto výhre sme ´za vodou´, my vieme kto sme, vieme čo nás ešte čaká. Jednou z úloh realizačného tímu je dbať na výkony mužstva, a aby na sebe naďalej tvrdo pracovalo. V mužstve sme mali nových hráčov, ktorí predviedli dobré výkony. Podporovali jeden druhého, musíme v tomto pokračovať.“

Pred zápasom s Ruskom urobil kanadský kouč niekoľko zmien v zostave, šancu dal po prvý raz na MS Kelemenovi, slovenský útočník sa mu odvďačil gólom.

„Všetci si zastali svoje miesto dobre. Kelemen okrem gólu ukázal viacero dobrých ťahov. Bojoval na oboch stranách klziska. Hudáček nás podržal v dôležitých fázach, Bučko sa nedopustil chýb. Všetci dobre zapadli do tímu a pochopili náš systém,“ dodal Ramsay.

Pochvala pre tím

Tréner Slovenska bol však po zápase najviac hrdý na to, že sa jeho tím nezložil po vyrovnávajúcom góle Rusov na 1:1. „Som na tím hrdý. Napriek druhej tretine, kde sme dostali gól z presilovky, ktorý bol taký aký bol, keďže išlo prihrávku rukou, sa hráči postavili k tejto situácii čelom. Nepoložilo ich to, naopak, na striedačke bolo veľké odhodlanie zabojovať o dobrý výsledok.“

Zdroj: TASR