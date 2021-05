Zdroj: TASR/Michal Svítok Matovičov poslanec čelí obvineniu zo zneužívania maloletej osoby: Čo na to hovorí? Škandál v parlamente? Poslanec Národnej rady (NR) SR Ján Herák (OĽANO) totiž čelí obvineniu zo zneužívania maloletej osoby. Včera o 21:02 han Politika

Zdroj: TASR/Michal Svítok

V pondelok o tom informovala RTVS.

Poslanec zo zoskupenia OĽANO, ktorého lídrom je bývalý premiér a v súčasnosti minister financií Igor Matovič, informáciu potvrdil.

Slová Heráka

„Je to blud. Je to neopodstatnené. Je to výmysel. Riešim to intenzívne so svojou advokátkou,“ reagoval poslanec pochádzajúci z Považskej Bystrice, ktorý si prevzal uznesenie. „Je to totálna absurdnosť a nepodložený výmysel. Nikoho som neobťažoval. Je to totálne klamstvo,“ vyjadril sa Herák pre portál čas.sk, ktorý sa zdôveril aj s tým, že ešte vypovedať nebol.

„Riešili sa len procesné úkony. Len dnes som obdržal, v podstate po roku nejaké uznesenie,“ dodal poslanec z OĽANO a nechápe ako sa o tom dozvedela verejnosť.

Rodinný typ

Tak sa prezentuje Herák na sociálnych sieťach, kde pridáva množstvo príspevkov s manželkou a rodinkou. Pod spoločnú fotku nedávno napísal, že: „Rodina je najviac.“ Ako ešte uvádza stránka RTVS, Herák kandidoval do parlamentu vo veku 31 rokov s tým, že plánuje meniť životy mladých ľudí žijúcich v detských domovoch. Pred vstupom do parlamentu pracoval ako vysokoškolský učiteľ a štatutár občianskeho združenia Fantázia detí.

Ide o výmysel?

Ako neskôr uviedol v stanovisku, odmieta, že by sa stali veci, z ktorých bol obvinený. „Tábory pre deti organizujem už 15 rokov. Často išlo o deti z detských domov, z neúplných rodín či z vylúčených komunít. Ja sám som vyrastal v detskom domove. Chápem, aké je to ťažké, vyrastať bez opory rodičov, bez lásky. Chápem preto, že niekedy majú deti potrebu si vymýšľať či zaujať,“ uviedol.

Dodal, že plne spolupracuje s políciou a poskytne plnú súčinnosť, aby sa prípad vyšetril.

Zdroj: Dnes24.sk/TASR