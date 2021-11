Zdroj: TASR/Radovan Stoklasa Kradne vám práca spánok alebo len tak ponocujete? Koledujete si o vážny zdravotný problém! Nad ponocovaním len mávnete rukou? Nemali by ste! 14. november 2021 Monika Hanigovská Lifestyle

Zdroj: TASR/Radovan Stoklasa

To, že je spánok nevyhnutnou súčasťou nášho života, vieme všetci. Napriek tomu mnohí z nás dobrovoľne ponocujú, trpia nespavosťou alebo si spánok skracujú pre neodkladné pracovné povinnosti. Myslíte si, že to len „vyspíte“? Žiaľ, nie je to tak!

Obmedzuje schopnosť chodiť

Najnovší výskum preukázal, že si koledujete doslovne o svoje zdravie. „Nedávno publikovaný vedecký výskum preukázal, že nedostatok spánku obmedzuje schopnosť chodiť,“ píše CNN.

Ako je to možné? Ako uviedol profesor a špecialista Hermanno Krebs, výsledky výskumu ukazujú, že „chôdza nie je spontánny a automatický proces“ a môže byť ovplyvnený nedostatkom spánku.

Krebs počas výskumu sledoval dlhodobo vysokoškolských študentov prostredníctvom monitorovacieho zariadenia. Tí spali v priemere šesť hodín denne. Následne ich nechal podrobiť testu na bežiacom páse. Výsledok? Nedokázali udržať krok s meniacou sa rýchlosťou zariadenia.

„Tento výskum je silnou pripomienkou pre ľudí o potrebe primeranej dĺžky spánku. Najmä pre ľudí pracujúcich v odvetviach, kde sú typické dlhé hodiny alebo nočné pracovné zmeny,“ informuje sciencetimes.com.

Ako si pomôcť?

Ak vás práca oberá o spánok, alebo len tak ponocujete, máme pre vás aj dobrú správu. Odborníci odporúčajú skúsiť teplú sprchu alebo kúpeľ, prečítať si obľúbenú knihu pred spaním alebo započúvať sa do upokojujúcej hudby. Pomôcť vám môže aj meditácia či strečing.

„Je tiež nevyhnutné dodržiavať pravidelný režim spánku a bdenia, a to aj cez víkendy a sviatky,“ zdôrazňujú odborníci na záver.

Ilustračné foto

Zdroj: Dnes24.sk