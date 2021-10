8 Galéria Zdroj: TASR/Vladimír Miček , pixabay.com Kútsky les ako z iného sveta: Pripomína tropický prales, v ktorom bol aj Napoleon II. Toto miesto je akýmsi magnetom. Okrem svojho vizuálu a množstva vzácnych zvierat je aj miestom, po ktorom kráčali osobnosti, ktoré sa navždy zapísali do dejín. 9. október 2021 Monika Hanigovská Magazín

9. október 2021 Monika Hanigovská

Kútsky les ako z iného sveta: Pripomína tropický prales, v ktorom bol aj Napoleon II. Toto miesto je akýmsi magnetom. Okrem svojho vizuálu a množstva vzácnych zvierat je aj miestom, po ktorom kráčali osobnosti, ktoré sa navždy zapísali do dejín.

Slovensko má mnoho skrytých miest, ktoré ponúkajú zaujímavú a veľakrát unikátnu prírodu, zážitky v podobe jej zvieracích obyvateľov, no nielen to! Naša krajina ja popretkávaná históriou, ktorá siaha až k svetovým panovníkom. Napriek tomu o tom veľakrát nevieme.

Vyberte sa s nami do obce Kúty, konkrétne Kútskeho lesa. Vedeli ste, že lokalita je súčasťou súvislej európskej sústavy chránených území? No je aj miestom, kadiaľ prechádzal Napoleon II., František Jozef I. a možno i panovníčka Mária Terézia – pre Dnes24.sk to prezradil odborník, historik a kustód Richard Drška.

Príroda ako z iného sveta

Kútsky les sa rozprestiera v medzihrádzovom území rieky Moravy na ploche 3 020 ha. Tento komplex moravných lužných lesov ďalej zasahuje do Českej republiky a Rakúska. Pravdepodobne ani prechádzajúci veľakrát netušia, že patrí do súvislej európskej sústavy chránených území, známej ako NATURA 2000.

Turistov v ňom možno prekvapí aj podmáčaný les s vysokou hladinou podzemnej vody, známy ako lužný les, ktorý sa v Európe pre rastúcu regulovateľnosť vodných tokov, doslovne stráca pred očami.

Okrem vizuálnej atraktivity, vďaka ktorej je najbližšie k tropickým dažďovým pralesom, je domovom vzácnych živočíchov a zároveň i akýmsi stabilizátorom klí­my.

Nájdeme v ňom 40 pôvodných druhov drevín. Útočisko tu našlo i veľké množstvo vtáctva i obojživelníkov a niekoľkých cicavcov. Ak máte zmysel pre detail, v tráve alebo vo vzduchu zazriete vzácnu faunu poletujúcich bezstavovcov.

No ak budete ešte po cestičke našľapovať potichu, môžete cestou stretnúť majestátneho orliaka morského, bociana čierneho a napríklad aj krásne sfarbeného rybárika riečneho.

Nezabudnite sa obzrieť do stojatých vôd, kde sa možno práve pred vašimi očami mihne mlok obyčajný a bobor vodný. Pozor však pod nohy, miesto je domovom hadov.

Kútsky les je aj lokalitou, ktorú vo svojom denníku spomenul Napoleon II., pričom lesom prechádzal i habsburský dvor. Článok pokračuje na ďalšej strane.

