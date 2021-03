13 Galéria Zdroj: TASR/Martin Baumann LAHÔDKA našich futbalistov: Po dvoch zakopnutiach s trpaslíkmi vyškolili RUSOV! FOTO Keď chceli slovenskí futbalisti ešte pomýšľať nad účasťou na majstrovstvách sveta v roku 2022, museli v Trnave vyhrať. Napokon sa im to podarilo a silných Rusov zdolali 2:1! 30. marec 2021 Milan Hanzel Futbal

30. marec 2021 Milan Hanzel Futbal LAHÔDKA našich futbalistov: Po dvoch zakopnutiach s trpaslíkmi vyškolili RUSOV! FOTO Keď chceli slovenskí futbalisti ešte pomýšľať nad účasťou na majstrovstvách sveta v roku 2022, museli v Trnave vyhrať. Napokon sa im to podarilo a silných Rusov zdolali 2:1!

13 Galéria Zdroj: TASR/Martin Baumann

Tretí zápas H-skupiny kvalifikácie MS 2022 sa zverencom Štefana Tarkoviča vydaril fantasticky! V trojzápasovom marcovom asociačnom termíne získali päť bodov, keď predtým remizovali na Cypre (0:0) a doma s Maltou (2:2).

Kvalifikácia MS 2022 pokračuje ďalšími zápasmi až na jeseň. Prvého septembra nastúpia Slováci v Slovinsku, štvrtého privítajú Chorvátsko a 7. septembra ich čaká doma Cyprus.

Priebeh duelu

V porovnaní s duelom proti Malte urobil tréner Tarkovič šesť zmien v základnej zostave. V strede poľa dostal od začiatku dôveru Hromada, pre ktorého to bol premiérový štart za reprezentačné áčko. Rusi nastúpili s rovnakou jedenástkou, ktorá položila základ sobotnej výhry 2:1 nad Slovinskom, na hrote nechýbal trojgólový strelec v prebiehajúcej kvalifikácii Dzjuba.

Prvú príležitosť mali hostia už v 2. minúte. Golovin z priameho kopu tesne minul pravú žrď, Kuciak však sledoval dráhu lopty a situáciu mal pod palcom. Na výkone Slovákov zanechali predošlé bodové straty s outsidermi stopu, ich hru opäť sprevádzal kŕč. Ani Rusi sa však do útoku príliš nehrnuli, úvodná štvrťhodina preto nepriniesla žiadny vzruch pred bránami.

Na pomalšom tempe sa pravdepodobne podpísal aj nahustený program, pre oba tímy to bol už tretí zápas v priebehu siedmich dní. Hluchý priebeh zápasu uťali Slováci v 38. minúte.

Gól na 1:0

Mak našiel z rohu Škriniara, na ktorého hlavičku nemal ruský brankár nárok – 1:0.

Ďalší priebeh

Inkasovaný gól prebudil hostí v závere polčasu k väčšej aktivite a v 44. minúte sa im takmer podarilo vyrovnať. Golovin si narazil loptu s Kudrjašovom a po jeho centri hlavičkoval neobsadený Fernandes do stredu brány, Kuciak vytiahol pohotový zákrok.

Druhý polčas

Ruský kouč stiahol po prestávke z trávnika Žirkova, ktorého nahradil Mostovoj. Hra jeho tímu však bola naďalej veľmi fádna a bez nápadu, čo bola voda na mlyn pre Slovákov. Tí mohli potrestať chybu Dzjubu vo vlastnej šestnástke, napokon však hostia črtajúci sa problém vyriešili. V 57. minúte sa odhodlal k strele z 25 metrov Kucka, jeho rana preletela nad brvnom ruskej brány. V 67. minúte sa predieral do šance Dzjuba, no Kuciak mu v poslednej chvíli uchmatol loptu spred kopačky. Rusi šliapli na pedál, zvýšili obrátky a v 71. minúte vyrovnali. Slováci nezachytili ich postupný útok, Dzjuba sklepol loptu na Kuzjajeva, ktorého strelu vyrazil Kuciak iba pred Fernandesa a ten ju dorazil do siete – 1:1.

Gól na 2:1

Už o tri minúty ale pykali za pasívny prístup v bránení po tom, ako Makova prízemná strela spoza šestnástky skončila pri pravej žrdi – 2:1.

Rusi sa nevzdávali, veľkú šancu mal v 83. minúte Dzjuba, ktorého hlavička len tesne minula vzdialenejšiu žrď. V závere sa hostia nadýchli k náporu, ale vyrovnať sa im už nepodarilo.

SLOVENSKO – Rusko 2:1 (1:0)

Góly: 38. Škriniar, 74. Mak – 71. Fernandes. Rozhodovali: Del Cerro Grande – Yuste, Barbero (Šp.), ŽK: Hromada – Žemaletdinov, Dzjuba, bez divákov.

SR: Kuciak – Pekarík (90.+ Pauschek), Šatka, Škriniar, Hubočan – Kucka, Hromada (61. Hrošovský) – Koscelník, Duda, Mak (76. Ďuriš) – Schranz (90.+ Strelec)

Rusko: Šunin – Fernandes, Semjonov, Džikija, Kudrjašov – Golovin, Ozdojev, Kuzjajev – Žemaletdinov (58. Mirančuk), Dzjuba, Žirkov (46. Mostovoj, 65. Sobolev)

Tabuľka:

1. Chorvátsko 3 2 0 1 4:1 6

2. Rusko 3 2 0 1 6:4 6

3. SLOVENSKO 3 1 2 0 4:3 5

4. Cyprus 3 1 1 1 1:1 4

4. Slovinsko 3 1 0 2 2:3 3

6. Malta 3 0 1 2 3:8 1

Najbližší zápas odohrajú 6. júna vo Viedni proti Rakúsku v generálke na EURO 2020. V základnej skupine finálového turnaja si zmerajú sily s Poľskom (14. júna), Švédskom (18. júna) a Španielskom (23. júna).

FOTO: ilustračné

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

13 Galéria

Zdroj: TASR/Martin Baumann

Zdroj: Dnes24.sk/TASR