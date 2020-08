3. august 2020 MI Politika Maďari na Slovensku idú do boja: Máme poslednú šancu, inak je koniec

Most-Híd, SMK a Spolupatričnosť sa odmietajú zmieriť s tým, že v parlamente nemá zastúpenie žiadna maďarská strana. Preto sa chcú spojiť a osloviť voličov, ktorí si to drvivo želajú.

Zdroj: TASR/Henrich Mišovič

To, čo sa nepodarilo pred voľbami, by sa mohlo stať skutočnosťou. Tri maďarské strany po volebnom debakli pochopili, že v jednote je sila. Najneskôr do roka chcú vytvoriť jednotnú maďarskú reprezentáciu, aby sa netrieštili ich sily a v najbližších voľbách sa dostali do národnej rady. Čo na to voliči?

Maďari sa spájajú

Čo presne by z tohto avizovaného spájania malo byť, ešte nie je jasné. Most-Híd, SMK a Spolupatričnosť sa však už oficiálne stretli v Gombaseku a sľúbili si, že 20. augusta podpíšu v Komárne deklaráciu o spolupráci a vytvorení spoločného politického subjektu.

„Sme za to, aby vznikla jedna spoločná strana, ktorá bude zastupovať všetkých Maďarov na Slovensku. Treba ukončiť vzájomné hádky a nevraživosť… Voliči nechcú vidieť staré hádky, ale novú jednotu,“ povedal pre TASR predseda Spolupatričnosti Szabolcs Mózes.

A v rovnakom duchu sa vo svojom statuse na Facebooku vyjadril aj predseda strany Most-Híd László Sólymos: „Teraz máme možno poslednú šancu začať spolupracovať, aby sme vedeli zastupovať menšiny a regióny v parlamente.“

Mačka alebo pes?

Prieskumy verejnej mienky medzi slovenskými Maďarmi jednoznačne podporujú zlúčenie rozhádaných maďarských strán. Jeden z nich prezentovala na Facebooku aj Spolupatričnosť:

„Až 61 % voličov si želá zjednotenie maďarských strán, 12 % uprednostňuje ich spoluprácu a rovnako 12 % by si želalo úplne novú maďarskú stranu. Menej ako desatina slovenských Maďarov v prieskume podporuje vstup maďarských politikov na kandidátku inej slovenskej strany.“

Podľa strany je to jasný odkaz pre tých, ktorí by radi videli maďarských politikov na kandidátkach OĽaNO alebo Hlasu a veria, že etnická politika je minulosť.

Už na budúci týždeň sa majú začať stretávať delegácie jednotlivých strán, aby si ujasnili, ako vlastne ich spojenie má vyzerať. Do úvahy prichádza model platforiem v rámci jednej volebnej strany, alebo úplné zlúčenie do jedného subjektu. Všetko sa má rozhodnúť do roka. Avizované spájanie však zatiaľ nehovorí o všetkých piatich maďarských stranách na Slovensku, ale iba o troch.

Ilustračné foto

Zdroj: Dnes24.sk