Zdroj: TASR/František Iván Majte sa na pozore! Kde všade na Slovensku hlásia SNEŽENIE? Polícia spolu s meteorológmi upozorňujú všetkých obyvateľov, hlavne vodičov, na obmedzenia v súvislosti so snežením! 13. apríl 2021 Milan Hanzel Zo Slovenska

Zdroj: TASR/František Iván

Muži zákona vyzývajú na opatrnosť v Žilinskom kraji. Ide o dopravné obmedzenia v súvislosti so snežením na úsekoch Fačkov-Kľak, Bytča-Makov a na horskom priechode Donovaly. Ale treba byť opatrní aj na iných miestach Slovenska!

Podľa operačného strediska Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Žiline je cesta I/64 v úseku Fačkov-Kľak zasnežená a tvoria sa záveje.

„Na ceste I/10 Bytča-Makov sa tvorí poľadovica a horský priechod Donovaly je uzavretý pre nákladnú dopravu s dĺžkou nad 10 metrov z dôvodu hustého sneženia,“ informovalo krajské operačné stredisko.

Odkaz meteorológov

„Slovensko sa už naplno nachádza v studenom vzduchu, ktorý do našej oblasti prúdi od severu okolo tlakovej výše. Tento studený vzduch sa prepadá až k Jadranu. Počasie je pod vplyvom vlniaceho sa studeného frontu, ktorý aktuálne na celé územie prináša výdatnejší dážď, no na severe už sneží, pričom hranica sneženia sa bude počas nasledujúcej noci znižovať,“ píše portál imeteo.sk.

Kde sneží alebo bude?

Odborníci na počasie predpovedajú nielen studenú noc, ale aj bielu prikrývku! „Hranica sneženia sa v týchto chvíľach pohybuje okolo nadmorskej výšky 500 metrov. Do zajtrajšieho rána by mala hranica sneženia klesať ešte nižšie a snehové vločky sa môžu objaviť aj v nižšie položených oblastiach ako je Bratislava, či Košice,“ uviedol web imeteo.sk.

Pozor na severe

Ako to bude vyzerať v severných oblastiach? „Do rána sa tam ochladí na 0 až –3 °C. Zároveň by intenzita zrážok mala byť na severe našej krajiny najvyššia, a tak snehová pokrývka bude pribúdať s pomerne veľkou rýchlosťou. Aktuálne numerické modely počítajú s tým, že do rána sa vytvorí snehová pokrývka v takmer všetkých oblastiach Žilinského, Prešovského a Košického kraja s výnimkou polôh pod 450 metrov nad morom. Tu by sa mal vytvoriť maximálne poprašok,“ dodali na imeteo.sk.

Zdroj: Dnes24.sk/TASR