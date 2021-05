Zdroj: Pixabay.com / CC0 1.0 Miloval ich Elvis aj Jackson: TOP 20 zaujímavostí o Marvelovkách, ktoré vás dostanú Čo má spoločné komiksové impérium Marvel a havária vzducholode Hindenburg? Vybrali sme dve desiatky zaujímavostí, ktoré prekvapia aj najväčších fanúšikov. 22. máj 2021 Magazín

22. máj 2021 Magazín Miloval ich Elvis aj Jackson: TOP 20 zaujímavostí o Marvelovkách, ktoré vás dostanú Čo má spoločné komiksové impérium Marvel a havária vzducholode Hindenburg? Vybrali sme dve desiatky zaujímavostí, ktoré prekvapia aj najväčších fanúšikov.

Marvel sa počas desiatok rokov existencie stal doslova legendou. Priniesol stovky príbehov, desiatky filmov a do dnešných dní drží opraty miliardového biznisu.

Na svete snáď neexistuje dieťa, ktoré by niekedy nevlastnilo niektorú z akčných figúrok, komiksov alebo iného merchu na motívy akčných hrdinov práve od spoločnosti Marvel.

Keď sa povie Marvel, väčšina fanúšikov si právom predstaví Stanleyho Martina Liebera, neskôr známeho ako Stan Lee. Nie nadarmo bol bezpochyby najznámejšou osobnosťou komiksového sveta. Počas svojho života sa stal „otcom“ viac ako troch stoviek rôznych postáv.

Po maturite sa zamestnal vo vydavateľstve Timely (neskôr Marvel) Comics, kde mal na starosti jednoduché práce – nosil kolegom jedlo, napĺňal perá atramentom. V roku 1941 dostal príležitosť vypĺňať textové bubliny v komikse Captain America (Kapitán Amerika). Prvý raz použil pseudonym Stan Lee, ktorý sa časom stal jeho občianskym menom. Krátko nato sa stal vo vydavateľstve redaktorom.

Zrodili sa legendy

Ku koncu 50-tych rokov 20. storočia redaktor vydavateľstva DC komiks Julius Schwartz oživil archetyp superhrdinu a zaznamenal veľký úspech s tímom komiksových hrdinov Liga spravodlivých.

Vydavateľ Martin Goodman z Marvelu oslovil Stana, aby takisto vytvoril niečo podobné. Dovtedy bezchybným akčným hrdinom písaným skôr pre detské publikum Stan Lee prepožičal ľudské vlastnosti.

Ako prvý vytvoril tím superhrdinov s názvom Fantastic Four (Fantastická štvorka).

Hneď nato sa preslávil vďaka svojim superhrdinom ako Spider-Man, X-Men, Iron Man, Avengers, Hulk, Thor, Daredevil a Doctor Strange. Všetky projekty zastrešovalo vydavateľstvo Marvel Comics, v ktorom sa stal Stan Lee jedným z najvyššie postavených ľudí.

Hral vo filmoch

Na základe jeho príbehov bola nakrútená slávna séria filmov o Spider-Manovi či Iron Manovi.

Po roku 2000 sa Stan Lee vrátil k svojej záľube stvárniť vo filmoch podľa jeho predlôh niektorú z vedľajších postáv. Vďaka tomu sa objavil v desiatkach filmov ako herec.

Kráľ sveta komiksov zomrel v novembri 2018 vo veku 95 rokov v dôsledku viacerých zdravotných problémov.

Vybrali sme pre vás rovno 20 zaujímavostí a faktov, ktoré prekvapia aj verných fanúšikov Marveloviek.

TOP 20 zaujímavostí a faktov zo sveta Marvelu

1. Prvé číslo komiksu Marvel Comics z roku 1939 bolo v akcii vydražené za vyše 1,26 milióna dolárov.

2. Milujete filmy? Dáme ruku do ohňa, že sa nechytáte na držiteľa rekordu z prestížnej Guinessovej knihy. Ramiro Alanis z Floridy si v kinách pozrel Avangers: Endgame neuveriteľných 191-krát.

3. Stan Lee, ktorý bol autorom obľúbených X-Manov, Fantastickej štvorky, Hulka, Iron Mana či Spider-Mana, počas svojho života vytvoril viac ako 340 komiksových postáv.

4. Na začiatku 90. rokov sa Michael Jackson snažil odkúpiť celé Marvel Comics. Dôvod? Túžil stvárniť filmovú postavu Spider-Mana.

5. Vydavateľstvo sa v roku 1975 snažilo získať ochrannú známku na slovo „zombie“. V roku 1996 však spoločnosť zistila, že toto pomenovanie je tak populárne, že je takmer nemožné vymáhať akékoľvek poplatky.

6. Komiksový svet je rozdelený na dva tábory. Na jednej strane stoja fanúšikovia Marvelu, na tej druhej priaznivci DC Comics. Vedeli ste o tom, že Marvel mohol svojho konkurenta pohltiť? DC bolo na dne, a tak prišla ponuka na odpredaj. Vedenie Marvelu však túto možnosť odmietlo so slovami, že postavy DC nie sú dosť dobré.

7. Vedeli ste o tom, že meno pavúčieho muža sa píše s pomlčkou, teda Spider-Man? Stan Lee, autor množstva komiksových postáv, to už dávnejšie vysvetlil. Pomlčku pridal, aby sa jeho postava dostatočne odlíšila od konkurenčného Supermana.

8. Postava Hulka je známa svojimi ozrutnými rozmermi a hlavne výraznou zelenou farbou. Keď sa Hulk prvýkrát objavil na stránkach komiksov, po zelenej nebolo ani stopy. V prvých vydaniach mal totiž tento hrdina sivú farbu. Komiks sa vtedy tlačil pomocou štvorfarebnej tlače a sivá postavička vyzerala vždy inak. Vydavateľstvo si s problémom poradilo svojsky. Sivú vymenilo za zelenú a Hulk dostal svoju dnešnú podobu.

9. Keby nezasiahla náhoda, spoločnosť Marvel nemusela nikdy vzniknúť! Jej tvorca Martin Goodman sa chystal na návrat do Ameriky. Využiť k tomu chcel vtedy obľúbené vzducholode, no zmeškal rezerváciu. Budúci zakladateľ Marvelu mal šťastie v nešťastí. Let, na ktorý sa nedostal, sa totiž do histórie zapísal ako katastrofa Hindenburgu.

10. Pri Goodmanovi ešte ostaneme. V začiatkoch považoval postavu Spider-Mana za zlý nápad. Tvrdil, že postava sa nemôže stať obľúbenou, nakoľko ľudia jednoducho nemajú radi pavúkov.

11. Tom Holland nedávno v rozhovore priznal, že o tom, že získal úlohu Spider-Mana, sa dozvedel prostredníctvom Instagramu. Po castingoch náhodou natrafil na príspevok, kde Marvel lákal na článok s menom nového herca. Od samej radosti vyhodil počítač do vzduchu a ten sa pri páde roztrieštil.

12. Marvel Cinematic Universe (MCU) je najúspešnejším filmovým univerzom všetkých čias. Do septembra 2019 jeho filmy zarobili neuveriteľných 22,5 miliardy dolárov a prekonali aj populárneho Harryho Pottera.

13. Zdá sa, že Marvel má zmysel pre humor. V roku 1983 vydal komiksovú sériu Spider-Pig (pavúčie prasa). Hlavná postava sa volala Peter Porker (pork – anglicky bravčové).

14. Wolverine je anglický názov pre rosomáka. Práve s rosomákom je úzko spätý pôvod tohto obľúbeného hrdinu. V roku 1977 príbehová skupina vymýšľala Wolverineov pôvod. Jeden z návrhov hovoril o tom, že postava začne ako rosomák a postupne zmutuje na človeka. Nápad sprevádzali dlhé debaty, no nakoniec ho zmietli zo stola.

15. Robert Downey Jr. takmer prišiel o úlohu Iron Mana. Producenti Marvelu ho totiž považovali za alkoholika a mysleli si, že sa na ikonickú postavu vôbec nehodí.

16. Vedeli ste o tom, že za vznik Darth Vadera z filmov Star Wars vďačíme Marvelu? George Lucas sa totiž inšpiroval vtedajšími komiksami. Predlohou mu bol úhlavný nepriateľ Fantastickej štvorky Dr. Doom.

17. Inšpiráciu v komiksoch objavil aj Elvis Presley. Nezameniteľný účes „Kráľa rokenrolu“ vznikol na základe superhrdinu Kapináta Marvela Juniora.

18. Marvel považoval sériu X-Men za druhoradý projekt. V roku 1969 bol dokonca zrušený. Zvýšenú popularitu získal až po reštarte o sedem rokov neskôr.

19. Marvel ukázal svoje pokrokové myslenie už v roku 1966. Stan Lee a Jack Kirby spôsobili na trhu s komiksami revolúciu. Predstavili prvého černošského superhrdinu. Postava Čierneho pantera sa premiérovo predstavila na stránkach Fantastickej štvorky.

20. V Strážcoch Galaxie sa objavila postava Draxa, ktorú stvárnil Dave Bautista. Americký wrestler strávil v maskérni od troch do piatich hodín denne. V pokračovaní Strážcovia galaxie 2 sa tento čas podarilo skrátiť na 90 minút.

Myslíte si, že svet Marvelu vás už nemá čím prekvapiť? Svoje vedomosti si môžete overiť v našom kvíze!

V kvíze sa vám postupne zobrazí 10 otázok. Ku každej máte na výber z troch možností, správna je, samozrejme, vždy len jedna. Avšak pozor, na odpoveď na každú otázku máte len 15 sekúnd.

Ak nestihnete odpovedať v limite, otázka bude hodnotená ako nezodpovedaná. Kvíz bude okamžite vyhodnotený a vy zistíte, na koľko otázok ste odpovedali správne.

Testujte a bavte sa

Kvíz môžete kedykoľvek opakovať a vylepšovať si svoje skóre. Výsledok kvízu môžete jednoducho, jediným kliknutím, zdieľať na Facebooku a pochváliť sa ním i vaším priateľom.

Foto: ilustračné

Zdroj: TASR/Dnes24.sk