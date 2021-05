45 Galéria Zdroj: TASR/Jaroslav Novák MS v HOKEJI: Ramsay žiaril po prvom triumfe šťastím: ZOSTANE mu to aj dnes po Britoch? Slovenskí hokejisti vo svojom otváracom zápase na MS v Rige zdolali Bielorusko 5:2 a tréner Craig Ramsay bol spokojný. Vyzdvihol výkon brankára, hru obrancov, ale aj kreativitu v presilových hrách. 23. máj 2021 han Hokej

23. máj 2021 han Hokej MS v HOKEJI: Ramsay žiaril po prvom triumfe šťastím: ZOSTANE mu to aj dnes po Britoch? Slovenskí hokejisti vo svojom otváracom zápase na MS v Rige zdolali Bielorusko 5:2 a tréner Craig Ramsay bol spokojný. Vyzdvihol výkon brankára, hru obrancov, ale aj kreativitu v presilových hrách.

Slováci položili základ úspechu tromi gólmi v prvej tretine. „Mali sme dobré fázy v zápase, hrali sme inteligentný hokej a naša presilová hra bola skutočne efektívna. Som rád, že sme v nej strieľali a ukázali aj trochu fantázie. Obrana hrala tiež dobre, keď bola pod tlakom a náš brankár bol vynikajúci,“ uviedol Ramsay.

Kanadského trénera potešilo, že sa jeho zverenci strelecky viackrát presadili, v príprave sa im totiž v koncovke nedarilo: „Môj dojem z prvého zápasu je výborný. Boli sme rýchli, agresívni, dali sme pekné góly z kruhov na buly. Teší ma, že sme sa konečne výraznejšie gólovo presadili. Súper sa síce dostal do zápasu, ale napokon sme rozhodli ďalším gólom do prázdnej bránky.“

Chvála pre obranu

Ramsay pochválil hru tímu na každom poste, najmä však obrancov: „Boli pripravení a podporovali útok. Vieme, že nás v príprave trápila koncovka. Obrancovia dobre vyhodnocovali, kedy poslať puk pred bránku na prípadný teč, alebo kedy priamo vystreliť. Bolo pekné sledovať tento ofenzívny potenciál od nášho tímu.“

V závere síce Bielorusi zatlačili Slovákov, mali výhodu niekoľkých presiloviek i trestného strieľania. To však brankár Branislav Konrád zneškodnil. „Niekoľko skvelých šancí sme súperovi pripravili sami, najmä za stavu 4:2, keď mal súper výhodu trestného strieľania, to vyzeralo všelijako. Musíme hrať koncentrovane, aj za stavu, keď je do konca zápasu čo i len jedna sekunda. Našťastie sme v závere dokázali zblokovať strelu a potom sme ešte vyrazili do útoku a definitívne rozhodli o našom triumfe.“

Dnes o 11.15 nastúpia Slováci proti outsiderovi z Veľkej Británie.

