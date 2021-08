Zdroj: TASR/Michal Svítok NAKA obvinila Ficovho dobrého priateľa. V Smere bude opäť horúco Policajti zadržali ďalšie veľké ryby v rámci akcie Mýtnik. Právnika si môže hľadať bývalá šéfka daniarov aj bývalý štátny tajomník ministerstva financií. 4. august 2021 MI Krimi

Policajné vyšetrovania pod názvom Mýtnik sa týkajú rozsiahlej korupcie na finančnej správe za vlády Smeru. Išlo najmä o lukratívne zákazky v oblasti IT tendrov, o čom svedčí bývalý šéf daniarov František Imrecze.

Teraz policajti podľa Denníka N obvinili aj ďalšie veľké ryby, medzi nimi aj Miroslava Výboha. Ten bol označovaný za šedú eminenciu Smeru, či „pokladníka“ tejto strany a Robert Fico priznal, že je to jeho priateľ.

Veľká ryba

Miroslav Výboh bol dlhé roky vnímaný ako tajomný ale veľmi vplyvný muž a oligarcha s úzkymi väzbami na Smer. Okrem toho je aj honorárnym konzulom Monaka, kde časť roka aj žije. Teraz bude mať zrejme veľmi horúce dni.

„Podľa informácií Denníka N vyšetrovatelia v stredu obvinili oligarchu Miroslava Výboha, o ktorom aj bývalý premiér priznal, že ho pozná dlhé roky,“ uvádza denník.

Z čoho presne policajti Výboha obvinili, nie je známe. Nedávno však jeho meno zmienil vo svojej výpovedi podnikateľ Michal Suchoba, ktorý vypovedá o korupcii na finančnej správe za éry Smeru. Výboh mal podľa neho prevziať úplatok 150-tisíc eur pre Petra Pellegriniho za podporu zákona o elektronickej pokladnici.

„Nikdy som od nikoho nič nežiadal a nikdy som od nikoho nič neobdržal,“ reagoval šéf Hlasu. Obvinenie označil za snahu o politickú diskreditáciu.

Miroslav Výboh mal na krku podobné obvinenie už v roku 2016, ale podarilo sa mu vyviaznuť s čistým štítom. Pražský súd potvrdil, že bol trestne stíhaný v Rakúsku v rámci medzinárodnej korupčnej kauzy Pandur.

Bývalý český lobista Marek Dalík pred súdom v tom čase vypovedal, že to bol práve M. Výboh, ktorý žiadal v tejto kauze úplatok. On to odmietal a Rakúšania napokon jeho stíhanie zastavili.

Ficov kamarát

NAKA mala v rámci akcie Mýtnik zadržať aj ďalšie vplyvné osoby z éry Smeru. Ide o bývalú šéfku finančnej správy Lenku Wittenbergerovú a bývalého štátneho tajomníka rezortu financií Radka Kuruca, ktorý bol dlhé roky blízkym spolupracovníkom súčasného šéfa NBS Petra Kažimíra.

Dôvody nie sú známe, ale Radko Kuruc už začiatkom júla vyvracal slová Františka Imreczeho, že si vypýtal úplatok 120-tisíc eur za zavedenie elektronickej pokladnice.

Najväčšou rybou v policajnej sieti je však jednoznačne Miroslav Výboh. Dlhé roky mal povesť jedného z najbližších ľudí Roberta Fica a šéf Smeru to v roku 2016 aj priznal.

„Nebudem sa tváriť, že nie je môj priateľ, poznám ho 20 rokov, nebudem ľudí zatracovať, ako to robia niektorí iní. Vyhradzujem si právo na osobné priateľské stretnutia s ľuďmi, s ktorými sa cítim príjemne,“ vyhlásil vtedy Robert Fico.

