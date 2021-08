5 Galéria Zdroj: TASR/Pavel Neubauer Strieborný golfista Sabbatini: Ja že som rasista? Som z toho znechutený, dotknutý a bolí to! Rory Sabbatini je rodákom z Juhoafrickej republiky, no už má slovenské občianstvo. Práve pre svoju novú krajinu vybojoval na olympiáde senzačné striebro v golfe. Z Tokia sa však vrátil nahnevaný! 3. august 2021 han Šport

Sympatický športovec mal dnes v Šamoríne stretnutie so zástupcami médií a fanúšikmi. Na jeho tvári však bolo po príchode na tlačovú konferenciu badať, že nie je vo svojej koži. Mohlo za to obvinenie, že jeho tetovanie, ktoré má na ruke, je prejavom extrémistického neonacizmu!

Oslavy išli bokom

Rory, ktorý sa na Slovensko „priženil“ už viackrát vyzdvihol krásu našej krajiny a aj to, že je hrdý, že môže reprezentovať vlasť svojej manželky Martiny. Lenže, v úvode tlačovky sa neriešil parádny úspech na turnaji pod piatimi kruhmi, ale niečo úplne iné.

„Chcel by som sa vyjadriť k absurdným obvineniam, ktoré boli namierené voči mojej osobe s tým, že som biely supernacista. Cítim sa nahnevaný a dotknutý, že si také niečo môže o mne niekto myslieť. Nikdy som nebol spájaný s ničím takým a som znechutený už len myšlienkou, že som s týmto spájaný,“ povedal Sabbatini na úvod.

Aj v ďalších slovách bol z Roryho cítiť hnev: „Rešpektujem všetky vierovyznania, ľudí každej rasy a pohlavia a presvedčenia. Taká som osoba. Bodka!“

Je hrdý, ale…

Sklamanie golfistu bolo evidentné, čo potvrdzuje aj toto vyjadrenie: „Bolí to! Mal to byť úžasný moment osláv, pretože som išiel do Japonska reprezentovať Slovensko. Bol to úžasný týždeň a som hrdý, že som podal taký výkon a vyhral pre novú adoptovanú krajinu striebro. Toto mala byť cesta pre všetkých mladých golfistov. Lenže, toto čo sa stalo, ma urobilo smutným a znechuteným. Je to veľmi nepekné a škaredé.“

Čo je to za tetovanie?

Ako vysvetlil tri písmená L v kruhovom tvare? „Zadanie tetovania bolo jasné. Sú to manželské sľuby medzi mnou a manželkou Martinou, ktoré sme si dali, keď sme sa zobrali. Je to love, laugh, loyalty, čiže láska, smiech a vernosť! Akékoľvek spojenie s odpornými separatistami je len zhodou náhod. Hovorím to naposledy, že sa už na žiadne otázky k tejto téme nebudem vyjadrovať,“ ukončil Sabbatini, ktorý predviedol na golfovom turnaji skvelý výkon zakončený striebornou medailou a olympijským rekordom.

Zdroj: Dnes24.sk