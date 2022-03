NATO aktivuje obranné plány: Premiestňuje 40-tisíc vojakov! Týka sa to aj Slovenska

TASR o tom informuje na základe správy prevzatej z webovej stránky stanice BBC.

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať KEDY odhodíme respirátory aj v interiéroch? Lengvarský vyhlásil, že to bude ČOSKORO!

NATO v reakcii na kroky Ruska aktivuje obranné plány, rozmiestňuje sily rýchlej reakcie NATO (NRF), umiestňuje 40-tisíc vojakov na východnom krídle Aliancie – spoločne s podporou leteckých a námorných síl. Členské krajiny takisto vytvoria štyri nové bojové skupiny vo východnej časti Aliancie v Bulharsku, Rumunsku, Maďarsku a na Slovensku.

Predstavitelia členských krajín NATO takisto odsúdili ruskú inváziu na Ukrajinu a ruského prezidenta Vladimira Putina vyzvali, aby vojnu okamžite zastavil a stiahol svoje vojenské sily z Ukrajiny. Bielorusko požiadali, aby zastavilo svoju spoluúčasť – na základe rezolúcie Valného zhromaždenia OSN z 2. marca, ktorá odsudzuje ruskú agresiu voči Ukrajine.

Lídri Severoatlantickej aliancie na summite v Bruseli zhodnotili aktuálnu situáciu na Ukrajine a preberú možnosti, ako posilniť obranu a bezpečnosť spojeneckých krajín. Povedala to prezidentka SR Zuzana Čaputová pred začatím oficiálnych rokovaní najvyšších predstaviteľov 30-člennej Aliancie, informuje spravodajca TASR.

Na otázku, ako vníma vytvorenie nových bojových útvarov vo viacerých spojeneckých krajinách na východnom krídle Aliancie, prezidentka uviedla, že ide o logický krok.

„Je to krok, ktorý posilní našu obranu, je to niečo, čo doplní naše spôsobilosti, takže som veľmi rada, že napokon došlo k tomuto kroku, napokon vynútila si to aktuálna bezpečnostná situácia,“ uviedla s odkazom na dianie na Ukrajine.