1. január 2021 Magazín Nestarnúci Sám doma je tu už 30 rokov! TOP zaujímavosti, ktoré vás prekvapia + KVÍZ

Komédia Sám doma sa teší veľkej popularite. Ubehli už 3 desaťročia od doby, kedy sme si prvýkrát vychutnali dobrodružstvá malého Kevina.

Americký rodinný film Sám doma vznikol 16. novembra 1990 pod taktovkou scenáristu Johna Hughesa. Okamžite sa stal megahitom a aj po rokoch zabáva divákov po celom svete. V hlavnej úlohe sa predstavil nezabudnuteľný Macaulay Culkin ako Kevin McCallister, ktorého jedného dňa zabudla rodina samého doma. Prvotné nadšenie mladého hrdinu vystrieda boj s dvojicou zlodejov o vlastný dom.

30. novembra 1992 sa Kevin opäť vracia na scénu. Ako sa už stalo dobrým zvykom, nešťastnou náhodou sa ocitne sám v New Yorku a osud mu opäť postaví do cesty známu dvojicu – zlodejov Harryho a Marva. „Mokrí banditi“ sa pokúsia vykradnúť Duncanovo hračkárstvo, chytia Kevina, no podarí sa mu utiecť do prázdneho domu svojho strýka. V tomto momente opäť začína starý známy kolobeh nastražených pascí a vtipných situácií.

Macaulay Culkina sme mohli naposledy vidieť v detskej úlohe v roku 1994, kedy stvárnil postavu najbohatšieho dieťaťa na svete Richarda „Richieho“ Richa Jr. vo filme Sám doma a bohatý.

V roku 1997 prišiel do kín film s názvom Sám doma 3, no ten sa už úspechu svojich predchodcov ani len nepriblížil. Macaulay Culkina v ňom vystriedal Alex D. Linz. O kvalite jednotlivých dielov svedčí aj hodnotenie na známom webe ČSFD, kde prvý diel získal hodnotenie 86 %, pokračovanie stále nadpriemerných 74 % a Sám doma 3 iba 22 %. Pod známou značkou vznikli ešte ďalšie voľné pokračovania, no bez scenára Johna Hughesa kvalita stále viac klesala. TV film Sám doma 4 dosiahol na hodnotenie na úrovni katastrofálnych 9 % a Sám doma 5: Vianočná lúpež z roku 2012 sa môže „pýšiť“ 12 % hodnotením.

Pripravili sme pre vás hneď niekoľko zaujímavostí, ktoré prekvapia aj najväčších znalcov prvých dvoch dielov Sám doma.

TOP zaujímavosti o filmoch Sám doma:

Scenárista John Hughes napísal scenár k prvému filmu za rekordných 9 dní! Zlodej Harry (Joe Pesci) sa počas natáčania vyhýbal mladému Macaulay Culkinovi. Dôvod? Herec chcel, aby sa ho filmový Kevin skutočne bál. Niektoré scény by boli pre mladého herca príliš nebezpečné. Jedná sa napríklad aj o známe spustenie zo schodov na sánkach. Culkina tak občas nahradil 30-ročný kaskadér Larry Nicholas. Legendárnou sa stala aj scéna, pri ktorej zlodej Marv (Daniel Stern) prekračuje okno a bosou nohou stúpi na vianočné ozdoby. Dekorácie však neboli zo skutočného skla. Filmári využili špeciálne cukrové ozdoby a herec navyše nebol bosý! Na nohách mal návleky telovej farby. Všetky filmové scény natočili v Chicagu. V momente, v ktorom rodina letí do Paríža, sme mohli vidieť aj sedadlá v prvej triede. Scéna sa však v lietadle nenatáčala. Celú prvú triedu vybudovali na basketbalovom ihrisku miestnej školy. Pri filmovej mágii ešte ostaneme. Policajná stanica tiež nebola reálna. Ako miesto natáčania poslúžila školská kancelária. Prvý film sa po svojom uvedení do kín v novembri 1990 udržal na čele návštevnosti dlhých 12 týždňov. V niektorých kinách bol taký obľúbený, že sa premietal až do júna! Pamätáte si na scénu, v ktorej má Marv na tvári veľkého pavúka? Zlodej od strachu kričí, no práve krik by ste pri natáčaní nepočuli. Do filmu bol dodaný až dodatočne. Pavúka by totiž mohol vystrašiť. Film sa teší veľkej obľube aj v susednom Poľsku. Každoročne ho tam sleduje viac ako 5 miliónov divákov. Prvý film si vyslúžil miesto v Guinessovej knihe rekordov ako najlepšia akčná komédia. Jedná sa aj o naviac zarábajúcu komédiu všetkých čias. Úloha zlodeja Harryho bola ponúknutá Robertovi de Nirovi, no ten ju napokon odmietol . McCauley Culkin dostal za stvárnenie Kevina v prvom filme honorár vo výške 100-tisíc dolárov. V snímke Stratený v New Yorku to bolo už 4,5 milióna dolárov! Vedeli ste o tom, že vo filme si zahral aj McCauleyho mladší brat Kieran Culkin? Zahral si Kevinovho bratranca Fullera. Áno, to je ten, ktorý sa v noci pocikával. V prvom filme si Kevin pozrie fotku tučného dievčaťa. V skutočnosti však Buzzovu frajerku stvárnil prezlečený chlapec. Vo filme zlodeji zavesili mladého herca na háčik. Culkin má na túto scénu doživotnú pamiatku v podobe jazvy. Pri nacvičovaní scény mu totiž Joe Pesci (Harry) skutočne zahryzol do prsta. Dôležitým prvkom v oboch pôvodných dieloch bol čiernobiely film, ktorý Kevinovi neraz pomohol dostať sa zo šlamastiky. Nejedná sa však o žiadny skutočný film. Scény boli natočené účelovo práve pre potreby Sám doma. Pôvodný scenár k filmu počítal s tým, že hlavou zločineckej skupiny, ktorá sa chystala vykradnúť dom rodiny McCallisterovcov, mal byť Kevinov strýko Frank! Prvý film nemal mať pokračovanie. Americký režisér Chris Columbus sa pre Sám doma: Stratený v New Yorku rozhodol na základe neutíchajúcej popularity pôvodného príbehu. Skutočný dom McCallisterovcov sa nachádza v štáte Illinois. Počas natáčania v ňom spolu s majiteľmi býval aj filmový štáb. Z domu sa stala turistická atrakcia, ktorú majitelia v roku 2012 predali za takmer 1,6 milióna dolárov. Pri dome ešte ostaneme. Nakoľko sa pred ním pravidelne objavovali davy fanúšikov, v roku 2017 bol vymazaný z aplikácie Google Earth a aj Google Street View. Pri natáčaní druhého dielu bola taká zima, že štábu pravidelne zamŕzali kamery. Zaujímavosťou je, že pôvodne museli za 60-tisíc dolárov kúpiť umelý sneh. Hneď po umelom „zasnežení“ sa z neba spustila skutočná snehová nádielka. Culkina dokonca počas natáčania navštívil Michael Jackson! Z hotela Plazza bol odstránený koberec, aby sa mohol Kevin v jednej zo scén skĺznuť po podlahe. Majiteľovi Donaldovi Trumpovi (áno, aj jeho sme mohli v jednej scéne vidieť) sa to natoľko zapáčilo, že koberec sa už do lobby hotela nikdy nevrátil. Duncanove hračkárstvo v skutočnosti neexistuje. Exteriérové scény natáčali v Chicagu, kde vyzdobili priečelie kancelárskej budovy. Každé dieťa, ktoré sa objavilo v záberoch z obchodu, si mohlo z natáčania zobrať hračku, ktorá sa mu najviac páčila. Pre účely filmu vytrénovali viac ako sto holubov. Ich tréning trval dlhých 12 týždňov. Počas natáčania jeden z nich predstaviteľovi Marva dokonca náhodne vletel do úst. Hotel Plaza bol po uvedený druhého filmu zavalený objednávkami. Manažment nelenil a za 1 100 dolárov za noc ste si mohli rezervovať aj izbu číslo 411 – tzv. Kevinovu izbu. Herec Joe Pesci, ktorý stvárnil zlodeja Harryho, nebol zvyknutý na natáčanie s deťmi a nevedel sa zmieriť s tým, že na pľaci nemôže nadávať. Počas výroby filmu tak musel miesto neslušných slov používať rôzne „náhradné“ výrazy. Vo filme môžeme vidieť aj mapu, na ktorej si Kevin naznačil rozmiestnenie pascí v dome. Túto mapu skutočne nakreslil malý McCauley Culkin. John Huges dostal nápad na scenár počas vlastného výletu do Európy. Napadlo mu, čo by sa asi tak stalo, keby jedno z detí ostalo doma?

Myslíte si, že populárna rodinná komédia vás už nemá čím prekvapiť? Svoje vedomosti o Sám doma si môžete overiť v našom kvíze!

Kliknite SEM: Legendárna komédia Sám doma v 10 otázkach

V kvíze sa vám postupne zobrazí 10 otázok. Ku každej máte na výber z troch možností, správna je, samozrejme, vždy len jedna. Avšak pozor, na odpoveď na každú otázku máte len 15 sekúnd.

Ak nestihnete odpovedať v limite, otázka bude hodnotená ako nezodpovedaná. Kvíz bude okamžite vyhodnotený a vy zistíte, na koľko otázok ste odpovedali správne.

Testujte a bavte sa

Kvíz môžete kedykoľvek opakovať a vylepšovať si svoje skóre. Výsledok kvízu môžete jednoducho, jediným kliknutím, zdieľať na Facebooku a pochváliť sa ním i vaším priateľom.

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk